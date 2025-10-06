“Mobilità Sicura”, il 13 ottobre ai Giardini Estensi un evento per gli studenti

L’evento si inserisce all’interno della Settimana della Sicurezza Stradale, che si svolge dal 10 al 15 ottobre, e rappresenta il momento clou di un percorso che ha già coinvolto 905 studenti in iniziative formative e attività di prevenzione

Una giornata interamente dedicata alla sicurezza stradale, pensata in particolare per i giovani: si terrà lunedì 13 ottobre ai Giardini Estensi di Varese l’evento conclusivo del progetto “Mobilità Sicura“, promosso dalla Provincia di Varese con il supporto dell’Unione delle Province d’Italia.

Un villaggio della sicurezza per i giovani

L’iniziativa, chiamata Villaggio della Sicurezza, è rivolta in particolare agli studenti delle scuole superiori e delle autoscuole, con l’obiettivo di sensibilizzarli sui rischi legati alla guida e promuovere comportamenti responsabili e consapevoli.

Tra le attività previste: Truck Crash Experience, una spettacolare simulazione di impatto e ribaltamento che coinvolgerà 330 studenti; una conferenza della Polizia stradale dedicata ai pericoli della guida in stato di alterazione; percorsi interattivi e laboratori esperienziali realizzati da Confarca (la confederazione delle autoscuole) e da altri partner del progetto.

Una settimana per la sicurezza stradale

L’evento si inserisce all’interno della Settimana della Sicurezza Stradale, che si svolge dal 10 al 15 ottobre, e rappresenta il momento clou di un percorso più ampio che ha già coinvolto 905 studenti in iniziative formative e attività di prevenzione.

Oltre agli incontri con le scuole, il progetto “Mobilità Sicura” ha puntato anche su un rafforzamento dei controlli su strada, in collaborazione con le Polizie locali e grazie all’acquisto di nuove dotazioni tecnologiche per il monitoraggio del traffico e la prevenzione degli incidenti.

Qui la brochure del progetto