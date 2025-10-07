Moda e solidarietà in passerella: la sfilata del distretto Malpensa-Nord-Ticino

Un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione ha riempito la discoteca di Vergiate per La forza veste il sorriso, la sfilata di moda promossa dal Distretto del Commercio Malpensa-Nord-Ticino nella serata di domenica 5 ottobre. L’evento, ormai appuntamento fisso del calendario distrettuale, ha registrato il tutto esaurito, confermandosi un momento di forte aggregazione per il territorio.

La serata è iniziata con un aperitivo e la musica dal vivo dei Night Train, che con il loro repertorio swing, jazz e vintage hanno creato un clima elegante e accogliente per accogliere il pubblico. A condurre la sfilata è stata Susy Milani, che in apertura, insieme al neopresidente del Distretto Francesco Calò, ha voluto ricordare con emozione l’ex vicesindaco di Sesto Calende Edoardo Favaron, fondatore e primo presidente del Distretto, riconosciuto da tutti come il “papà” di questa realtà. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ad Annalisa Zanchin, padrona di casa e punto di riferimento organizzativo, che con il supporto dei referenti dei Comuni del Distretto ha contribuito alla piena riuscita della manifestazione.

Protagoniste della passerella le collezioni e gli accessori messi a disposizione dai negozi dei nove Comuni aderenti e le donne dell’associazione Le 0048 – Donne unite contro il cancro, che hanno portato “in passarella” un messaggio di forza e condivisione. Nel corso della serata è stato proposto anche un momento di yoga della risata, guidato da Nadia, che ha coinvolto il pubblico in un’esperienza partecipativa e positiva.

«Questa sfilata rappresenta non solo un momento di valorizzazione del commercio locale, ma anche un’occasione per unire comunità, creatività e solidarietà – ha dichiarato il presidente Francesco Calò –. È la testimonianza concreta della forza del nostro territorio quando lavora insieme».