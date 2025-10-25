Modifiche agli autobus a Varese domenica 26 ottobre per la “Varese City Run”

Domenica 26 ottobre, in occasione della “Varese City Run”, sono previste importanti modifiche temporanee al servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano gestito da Autolinee Varesine. Le variazioni riguarderanno l’intera mattinata, fino alle ore 12.00, e coinvolgeranno sia le linee cittadine che quelle dirette verso i comuni limitrofi.

Le modifiche alle linee extraurbane

Le linee V10 e V111 (Varese – Ghirla – Luino / Ponte Tresa) e la V113 (Varese – Brinzio – Cuveglio) non transiteranno dal centro città né da viale Ippodromo. I passeggeri dovranno utilizzare le fermate alternative di piazzale Kennedy, viale Valganna o viale Aguggiari (dopo l’incrocio con viale Ippodromo).

Per quanto riguarda la linea V120 (Varese – Angera – Sesto Calende), le corse in partenza da Varese alle 8.10 e alle 10.10 partiranno eccezionalmente dalla fermata Sanvito/D’Acquisto, nei pressi della pasticceria Sartorelli. Saranno quindi soppresse le fermate del capolinea di piazzale Kennedy e quelle del centro città.

Le modifiche alle linee urbane

Dalle prime corse del mattino fino alle ore 12.00, anche le linee urbane subiranno variazioni o sospensioni parziali:

Linea A/B : modifica del percorso con passaggio da stazione FS – Valganna – Ippodromo – Biumo Superiore. Servizio sospeso da/per Corridoni.

Linea C : deviazione per viale Valganna/Ippodromo. In direzione Sacro Monte, fermata a via Maspero (Kennedy); verso Bizzozero Nabresina, fermata a stazione FS.

Linea E : da/per Bizzozero limitata a stazione FS; da/per Velate fermata a Sanvito/Verdi.

Linee H/P : limitazioni fino alla stazione FS. Servizi sospesi da/per Avigno e Montello Scuola Europea fino alle ore 12.00.

Linea N : limitata a stazione FS per Belforte/Cascina Mentasti e a Sanvito/Verdi per Schiranna/Calcinate del Pesce.

Linea Z: attiva solo sulla tratta FS – Ippodromo – Bregazzana; sospesa la tratta via Campigli/Calcinate/Origoni.

Tutte le linee non effettueranno fermate in via Morosini, via Vittorio Veneto, corso Moro, via Veratti e via Sacco.

Regolarità dopo le 12.00

Dopo le ore 12.00, tutte le linee urbane ed extraurbane riprenderanno i loro regolari percorsi. Le fermate temporaneamente soppresse torneranno attive.

Cos’è la “Varese City Run”

La “Varese City Run” è una tre giorni dedicata allo sport, alla solidarietà e all’inclusione, che porta nel cuore della città gare podistiche, attività per famiglie e momenti di aggregazione.

L’evento, giunto alla sua seconda edizione, propone sia competizioni agonistiche sia camminate aperte a tutti, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e raccogliere fondi per iniziative benefiche.

Il clou sarà proprio domenica 26 ottobre con la corsa che attraverserà il centro cittadino, motivo per cui è stato necessario modificare temporaneamente la viabilità e il trasporto pubblico.