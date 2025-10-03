Morazzone si tinge di rosa: una panchina per la prevenzione
L'amministrazione, in collaborazione con Valbossa In Rosa, la Banda M.A.M., invita la cittadinanza all’inaugurazione sabato 11 ottobre alle ore 11
In occasione della campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno, il Comune di Morazzone, in collaborazione con Valbossa In Rosa, la Banda M.A.M. e le associazioni locali, invita la cittadinanza all’inaugurazione di una panchina rosa, simbolo di impegno e speranza nella lotta contro il cancro.
L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre 2025 alle ore 11:00 in via Mameli, proprio davanti alla sede della Banda M.A.M., dove sarà svelata la nuova installazione. La panchina, dipinta di rosa e accompagnata dal celebre nastro simbolo della prevenzione, rappresenta un gesto concreto per mantenere alta l’attenzione su una malattia che colpisce milioni di donne ogni anno.
L’iniziativa rientra nel progetto “Valbossa In Rosa”, che promuove eventi, incontri e attività di sensibilizzazione sul territorio. La presenza della Banda M.A.M. e delle associazioni morazzonesi testimonia l’unità della comunità nel sostenere cause di valore sociale.
34 Comuni per Valbossa in rosa, un “piccolo esercito” per promuovere la prevenzione del tumore al seno
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.