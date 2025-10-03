Morazzone si tinge di rosa: una panchina per la prevenzione

In occasione della campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno, il Comune di Morazzone, in collaborazione con Valbossa In Rosa, la Banda M.A.M. e le associazioni locali, invita la cittadinanza all’inaugurazione di una panchina rosa, simbolo di impegno e speranza nella lotta contro il cancro.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre 2025 alle ore 11:00 in via Mameli, proprio davanti alla sede della Banda M.A.M., dove sarà svelata la nuova installazione. La panchina, dipinta di rosa e accompagnata dal celebre nastro simbolo della prevenzione, rappresenta un gesto concreto per mantenere alta l’attenzione su una malattia che colpisce milioni di donne ogni anno.

L’iniziativa rientra nel progetto “Valbossa In Rosa”, che promuove eventi, incontri e attività di sensibilizzazione sul territorio. La presenza della Banda M.A.M. e delle associazioni morazzonesi testimonia l’unità della comunità nel sostenere cause di valore sociale.