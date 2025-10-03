Mostra Scambio Busto Arsizio: un evento imperdibile per gli amanti dei veicoli d’epoca e del collezionismo

L’attesissimo evento di auto, moto, e collezionismo d’epoca torna a Busto Arsizio: la Mostra Scambio, organizzata dall’associazione AUTO MOTO ANNI 70, si svolgerà sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 presso la struttura di MalpensaFiere, in Via XI Settembre 16. Con oltre trent’anni di esperienza, l’associazione conferma la sua tradizione di portare a Busto Arsizio un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e collezionisti di veicoli storici e articoli d’epoca.

MalpensaFiere, con i suoi 15.000 mq di esposizione coperta e 20.000 mq scoperti, garantisce l’evento in ogni condizione meteorologica, assicurando un’esperienza piacevole e sicura per i visitatori. La posizione strategica, facilmente raggiungibile dall’autostrada e centrale rispetto alle province di Milano, Varese, Como e Novara, rende l’evento un polo d’attrazione per un vasto pubblico proveniente da tutta Italia e dalla Svizzera.

Un weekend ricco di sorprese e occasioni uniche

La Mostra Scambio 2025 sarà un viaggio affascinante nel mondo del collezionismo e della passione per i veicoli d’epoca. L’evento prevede:

Auto d’epoca: Un intero padiglione sarà dedicato esclusivamente alle auto storiche, dove gli appassionati potranno ammirare modelli che hanno fatto la storia della motorizzazione.

Esposizione gratuita di veicoli privati: I singoli appassionati potranno esporre gratuitamente le proprie auto e moto d’epoca acquistando il biglietto d’ingresso, offrendo l’opportunità di scoprire pezzi unici e restaurati con cura

Espositori e mercatino: Numerosi espositori interni ed esterni presenteranno biciclette, moto, vespe, ricambi introvabili, libri e riviste specializzate, modellini e memorabilia.

Dettagli utili per i visitatori:

Orari di apertura:

Sabato 4 ottobre: 8:30 – 18:00

Domenica 5 ottobre: 8:30 – 17:00

Biglietto d’ingresso: 8€ (prevendita online disponibile)

Ingresso gratuito per minori di 16 anni e persone con disabilità.

Parcheggio: Gratuito in tutta l’area di MalpensaFiere.

Ristoro: Punti ristoro disponibili in loco per tutti i partecipanti.

Vuoi esporre il tuo veicolo o diventare espositore?

Se desideri esporre gratuitamente la tua auto o moto d’epoca, puoi contattare il numero 3711360629. Per proporre pezzi d’epoca, ricambi, memorabilia o modellini e diventare espositore, chiama 3382016966 o 3711360629.

Per maggiori dettagli, visita il sito web: www.mostrascambiobustoarsizio.it oppure invia un messaggio WhatsApp o chiama i numeri indicati.

Un intero weekend di passione per i motori, collezionismo e scoperta attende tutti gli amanti delle due e quattro ruote storiche.