Movimenti sospetti nella notte: a Biandronno il sindaco pensa di istituire il controllo del vicinato

Movimenti strani nella notte e il sindaco scrive alla cittadinanza: “Il Comune è al fianco dei cittadini per la sicurezza de1 territorio”.

Succede a Biandronno dove il sindaco Massimo Porotti ha utilizzato il canale social per avvisare i residenti delle misure intraprese dopo la segnalazione di alcuni episodi, avvenuti in via Triste, dove «uno sconosciuto è stato notato introdursi nei giardini privati e tentare di aprire auto».

L’Amministrazione Comunale si è attiva per monitorare la situazione e collaborare con le forze dell’ordine. Tra le idee sul piatto anche quello di istituire il “Controllo di Vicinato” «… per rafforzare la collaborazione tra cittadini, amministrazione e forze dell’ordine, promuovendo una rete di attenzione reciproca e tempestiva comunicazione».

L’invito a tutti i residenti è di allertare le forze dell’ordine davanti a movimenti sospetti, a documentare, con discrezione, quanto accade.

«La sicurezza è un valore fondamentale: continueremo a lavorare per tutelare al meglio il nostro paese e vi terremo aggiornati su ogni sviluppo» commenta Porotti.