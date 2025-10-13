Movimenti sospetti nella notte: a Biandronno il sindaco pensa di istituire il controllo del vicinato
Dopo alcune segnalazioni in via Trieste il sindaco Porotti invita i cittadini a segnalare alle forze dell'ordine
Movimenti strani nella notte e il sindaco scrive alla cittadinanza: “Il Comune è al fianco dei cittadini per la sicurezza de1 territorio”.
Succede a Biandronno dove il sindaco Massimo Porotti ha utilizzato il canale social per avvisare i residenti delle misure intraprese dopo la segnalazione di alcuni episodi, avvenuti in via Triste, dove «uno sconosciuto è stato notato introdursi nei giardini privati e tentare di aprire auto».
L’Amministrazione Comunale si è attiva per monitorare la situazione e collaborare con le forze dell’ordine. Tra le idee sul piatto anche quello di istituire il “Controllo di Vicinato” «… per rafforzare la collaborazione tra cittadini, amministrazione e forze dell’ordine, promuovendo una rete di attenzione reciproca e tempestiva comunicazione».
L’invito a tutti i residenti è di allertare le forze dell’ordine davanti a movimenti sospetti, a documentare, con discrezione, quanto accade.
«La sicurezza è un valore fondamentale: continueremo a lavorare per tutelare al meglio il nostro paese e vi terremo aggiornati su ogni sviluppo» commenta Porotti.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.