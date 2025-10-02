Musica a Materia: dal Live Aid al quiz di Halloween, da Puccini all’album di Maria Olivero
Dal 3 al 31 ottobre lo spazio libero di VareseNews in via Confalonieri 5 a Castronno ospita il calendario di Materia con cinque appuntamenti musicali, sempre alle 21. Tutti gli appuntamenti
A Materia – nello spazio libero di VareseNews in via Confalonieri 5 – la serata della musica è sempre il venerdì alle 21.
Anche per ottobre il calendario di Materia propone un ciclo di appuntamenti che spaziano dal canto corale al rock internazionale, dalla divulgazione classica alle ballate nordiche fino a una serata di giochi a tema Halloween.
Il programma prende il via venerdì 3 ottobre con DoveSiCanta, progetto in collaborazione con Solevoci. Una serata senza palco e senza spettatori: tutti diventano parte di un’unica voce, imparando insieme una canzone e cantandola in armonia. Ingresso con tessera Anche Io Aps. Iscriviti qui
Venerdì 10 ottobre arriva Live Aid – il juke box global compie 40 anni. Gli esperti Aldo Pedron e Angelo De Negri ripercorrono la giornata del 13 luglio 1985, quando quasi due miliardi di spettatori seguirono il concerto benefico che ha segnato la storia della musica. Iscriviti qui
Con Racconti Sonori, venerdì 17 ottobre debutta a Materia la divulgazione classica con Giacomo Puccini: curiosità, amore e passioni. Il narratore Dario Monticelli (Officine Musicali APS) guiderà il pubblico tra aneddoti, passioni e opere del compositore a un secolo dalla sua morte. Iscriviti qui
Il mese prosegue venerdì 24 ottobre con Echoes of Love: ballate e poesie in musica portate dal vento del nord. La musicista Maria Olivero presenta il suo album, tra atmosfere nordiche e suggestioni poetiche. Ad accompagnare l’artista ci sarà Rossana Girotto, che leggerà in italiano alcuni testi tradotti dall’album. Iscriviti qui
La chiusura è venerdì 31 ottobre con il gioco MusicQuiz: Note da Brivido. Dopo le edizioni estive, il quiz musicale Aperisong torna in versione speciale per Halloween: colonne sonore da indovinare, manche dedicate ai film di Tim Burton e ai cult del genere, con l’invito a partecipare in maschera per ottenere punti bonus. Ingresso con tessera Anche Io Aps. Iscriviti qui
Cinque venerdì, cinque appuntamenti, sempre alla stessa ora e nello stesso luogo: così Materia conferma anche in ottobre la sua rassegna musicale settimanale.
