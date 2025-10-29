Musica e sorrisi all’oratorio di Orago con il Gruppo Amicizia per gli ospiti del centro anziani e della comunità disabili

Venerdi scorso, 24 ottobre, il salone dell’Oratorio di Orago, sito in Via De Gasperi , ha ospitato musica ed emozioni.

Per gli ospiti del Centro Diurno Anziani “Don Ghiringhelli” di Orago ed i ragazzi della Comunità disabili “Villa Comerio” di Busto Arsizio, gestiti dalla Cooperativa Sociale Codess, si sono esibiti, in una esibizione musicale, una ventina di ragazzi e ragazze del Gruppo Amicizia di Gorla Minore.

Il Maestro Roberto Pecorari ha diretto l’esibizione del Gruppo Amicizia per circa una ora e mezza rendendo piacevole la mattinata. Momento di commozione e divertimento. A presenziare anche i diversi operatori dei tre servizi coinvolti ed anche Don Jacopo Speroni, Parroco di Orago, che ha regalato un saluto ai presenti.

“E’ sempre bello creare momenti” sottolinea la Coordinatrice del Centro Anziani, Dottoressa Manuela Radin “che regalano sorrisi ed emozioni sincere. Ringrazio davvero di cuore i musicisti del Gruppo Amicizia”.