Tempo Libero
“Musica per San Francesco”: alla Brunella il concerto con il Coro femminile Sophia
Sabato 4 ottobre alla chiesa di Sant’Antonio di Padova l’evento con il coro diretto dal M° Stefano Torresan e l’organista Emanuele Vianelli
04 Ottobre 2025
Sabato 4 ottobre alle ore 21.00 presso la chiesa di S. Antonio di Padova alla Brunella (Varese) si terrà un evento musicale organizzato dall’Associazione Organistica Varesina.
Protagonisti della serata saranno il Coro femminile Sophia diretto dal M° Stefano Torresan e l’organista Emanuele Vianelli. In programma brani di Mendelssohn, Brahms, Guilmant.
1 Ottobre 2025