Narrare la neurodivergenza, una mostra alla Galleria Boragno

La prima mostra personale di Orlando Richardson in Italia in Galleria Boragno dal 1 al 9 novembre.

Un giovane artista emergente destinato ad una carriera splendida che riflette e celebra la propria identità e visione artistica e quella della comunità neurodivergente attraverso pittura, tecnica mista e stampa.

Le opere spaziano dalla sua interpretazione del patrimonio culturale intorno alla Galleria Boragno ad imagini che si riappropriano del contributo di neurodivergenti nella storia e nella cultura; da immagini giocose pop con una costellazione di simboli e figure ricorrenti ad arte testuale costruendo un universo visivo stratificato, personale e al tempo stesso collettivo, capace di parlare a chiunque sia disposto ad ascoltare con occhi nuovi.

In un tempo che ancora fatica a riconoscere pienamente la voce della neurodivergenza la visione di Orlando Richardson si impone come atto di coraggio e affermazione di se stesso e della comunita’ neurodivergente. La mostra saraà aperta il giovedì dalle 10 alle 13 e venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

In collaborazione con Progetti Fantasia , un’associazione di famiglie di persone con disabilità, la cui mission è la creazione di ponti tra il mondo della disabilità e il mondo, cosiddetto, neurotipico.

Due le iniziative: la prima in collaborazione con la pasticceria Chiara, di Fabio Longhin

Il rinfresco durante l’inaugurazione il 1 novembre alle 11:00 sarà servito da persone con disabilità.

La seconda iniziativa riguarda il mondo neurodivergente, il 7 novembre alle 18:00 con la proiezione del cortometraggio OUT-ISMO promosso e realizzato da Progetti Fantasia. Autismo è neurodivergenza, è un modo di essere, una peculiarità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 340-4233019 – 3289521805