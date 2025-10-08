Nascondeva 43 chili di droga nel box: la polizia di Milano arresta un 19enne

Un’operazione fulminea della Polizia di Stato di Milano ha portato all’arresto di un cittadino romeno di 19 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza, lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno inoltre sequestrato oltre 40 chili di hashish destinati al mercato milanese.

Il blitz è scattato nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 18.30, nei pressi dei parcheggi interrati di via Cascina Bianca, in zona Barona. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio, hanno notato il giovane a bordo di uno scooter, apparentemente in attesa di qualcuno. Poco dopo, il 19enne è stato raggiunto da un uomo ed è entrato con lui all’interno di un box.

Dopo pochi minuti, il ragazzo — già noto alle forze dell’ordine per rapina e possesso di armi — è uscito dirigendosi verso il proprio scooter. I poliziotti lo hanno fermato, ma il giovane ha reagito con violenza, spintonando e colpendo uno degli agenti, che è rimasto ferito nella colluttazione. Bloccato dopo una breve resistenza, è stato perquisito sul posto.

Addosso aveva 530 grammi di hashish già suddivisi in panetti, oltre a due mazzi di chiavi, risultati poi appartenere alla sua abitazione e a un garage. Proprio all’interno di quel box i poliziotti di via Primaticcio hanno scoperto un ingente quantitativo di droga: 43 chili di hashish confezionati in blocchi da circa 100 grammi ciascuno.

La perquisizione è poi proseguita nell’appartamento del giovane, situato in zona Porta Ticinese, dove è stato rinvenuto un ulteriore panetto di hashish.

Il 19enne è stato trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’operazione rientra nel piano di contrasto allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti che la Polizia di Stato sta portando avanti con costanza nei quartieri milanesi più sensibili.