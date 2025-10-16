Neil Young rimette insieme i suoi Crazy Horse e parla di antiche storie messicane

Come ho detto tante volte, seguire la discografia di Neil Young è particolarmente complicato: non parliamo poi se dovessimo prendere in esame i tanti album inediti che ha tirato fuori magari a distanza di cinquant’anni! Ricorderete che lo avevamo lasciato con “Tonight’s the night” che chiudeva la Ditch Trilogy, la trilogia del dolore.

Ora esce questo Zuma e la prima cosa che salta agli occhi è che in realtà è a nome “Neil Young & Crazy Horse”, che aveva smesso di usare col suo secondo disco “Everybody knows this is nowhere” sei anni prima. Il chitarrista degli Horse era purtroppo morto di overdose: Neil lo sostituì con Frank “Poncho” Sampedro e con questa formazione andò a incidere in una casa di Malibu vicino a Zuma Beach, da cui prese il nome. Ma anche ispirazione, se il primo brano che incise fu la lunga Cortez the killer che resta il brano simbolo del disco.

Neil aveva anche appena divorziato, ma a differenza di altri era tutto contento di essere tornato scapolo. Ne viene fuori un album molto buono che non entrerà nella Top Ten ma che è invecchiato molto bene.

Curiosità: il pezzo finale, Through my sails, fu registrato l’anno prima durante le prove per il tour CSN&Y 1974 degli stadi che abbiamo visto a suo tempo. Pezzo acustico, vede il quartetto al completo con la sola aggiunta di Russ Kunkel alle congas. Per risentirli tutti e quattro insieme avremmo dovuto aspettare il 1988!

La rubrica 50 anni fa la musica