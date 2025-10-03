Il borgo di Castiglione Olona si anima con le bancarelle della Fiera del Cardinale

Appuntamento domenica 5 ottobre per la tradizionale fiera e le sue bancarelle di artigianato, antiquariato, libri antichi, oggetti vintage, collezionismo e vinili

Domenica 5 ottobre si rinnova a Castiglione Olona l’appuntamento con la tradizionale “Fiera del Cardinale”, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 si svolge dalle 9.00 alle 18.00 ogni prima domenica del mese attorno alla centralissima piazza Garibaldi, attraverso le vie del centro storico e all’interno delle corti quattrocentesche.

Anche questo mese la Fiera del Cardinale fa registrare la presenza di novanta espositori, tutti pronti a stuzzicare gli appassionati di artigianato, antiquariato, libri antichi, oggetti vintage, collezionismo, vinili e tantissimi hobbisti.

Per gli amanti dell’enogastronomia ci saranno anche banchi con prodotti tipici sardi, miele, formaggi, salumi, confetture e dolci.

Chi vorrà immergersi nell’arte, o semplicemente farsi incuriosire dalla storia che caratterizza e rende unica Castiglione Olona, troverà i famosi monumenti del centro storico aperti e visitabili (Palazzo Branda Castiglioni e [MAP] Museo Arte Plastica con orario esteso dalle ore 10.30-13.00 e 14.00-18.00, il Museo della Collegiata con orario continuato 10.00-18.00)

La manifestazione è confermata anche in caso di pioggia, ma non si garantisce la presenza di tutti gli espositori.