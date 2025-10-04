Varese News

Nel giorno di San Francesco e con spiragli di tregua a Gaza, inizia il viaggio da Castellanza alla Perugia Assisi

Il gruppo è composto da una ventina di ciclisti per la pace. Il loro viaggio si concluderà a Perugia nel giorno della marcia dopo una serie di tappe in cui incontreranno altri ciclisti, amministrazioni e giovani

bicipace marcia perugia assisi

Sono partiti attorno alle 9 di oggi, sabato, i ciclisti per la pace di Bicipace e Camminiamo Insieme per la Pace diretti a Perugia, un viaggio di 680 km per raggiungere il capoluogo umbro in tempo per unirsi alla Marcia Perugia Assisi che quest’anno assume un particolare significato mentre sembra aprirsi qualche spiraglio per una tregua dei combattimenti nella Striscia di Gaza.

A parlare alla partenza è Flavio Castiglioni che ha ricordato come il gruppo abbia deciso di partire oggi, sabato 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco: «Sperando che sia di buon auspicio per la pace, sappiamo che non saremo noi a fermare la guerra ma almeno cerchiamo di portare un po’ di riflessione su questo tema. Ci fermeremo a parlare con tante persone durante il viaggio e cercheremo di portare il messaggio che abbiamo sempre voluto promuovere: basta guerre».

Dopo le foto di rito il gruppo è partito coi saluti dei rappresentanti delle associazioni che hanno aderito (Legambiente, Camminiamo Insieme per la Pace, Bicipace e altre organizzazioni anche private che hanno sostenuto l’iniziativa) e le amministrazioni comunali di Castellanza, Canegrate, Olgiate Olona, Legnano, Rescaldina, Busto Garolfo. Prima tappa Cuggiono.

Pubblicato il 04 Ottobre 2025
