“Nel pensiero mi perdo”: poesie e racconti di vita per celebrare i 150 anni della Fondazione Molina

Giovedì 9 ottobre, dalle 17.00 alle 19.30 al Salone Estense, è in programma il secondo appuntamento del ciclo celebrativo, che si terrà al Salone Estense del Comune di Varese. Un momento di riflessione e partecipazione, con la presenza delle autorità locali e ospiti illustri

Fondazione Molina

Proseguono a Varese le celebrazioni per i 150 anni della Fondazione Molina, storica realtà cittadina dedicata alla cura e all’assistenza degli anziani. Dopo il grande successo dell’Open Day, giovedì 9 ottobre, dalle 17.00 alle 19.30, è in programma il secondo appuntamento del ciclo celebrativo, che si terrà al Salone Estense del Comune di Varese.

“Nel pensiero mi perdo”: quando la poesia è cura

La serata, intitolata “Nel pensiero mi perdo”, sarà un momento di riflessione e partecipazione, con la presenza delle autorità locali e ospiti illustri. Al centro dell’incontro ci sarà la scrittura poetica, intesa come strumento di espressione personale e di cura dell’anima, soprattutto nella terza età.

Protagonista dell’evento sarà Angela, ospite residente della Fondazione, che condividerà con il pubblico alcune delle sue poesie, accompagnandole con il racconto della propria storia di vita. Un viaggio intimo tra parole, emozioni, ricordi e creatività, che mostrerà il potere della poesia nel valorizzare la memoria e l’identità individuale.

Un anniversario che coinvolge la comunità

Le celebrazioni per i 150 anni della Fondazione Molina non sono solo un’occasione per ricordare il passato, ma anche per rafforzare il legame tra la struttura e la città, mettendo in luce il valore dell’esperienza delle persone anziane e la centralità della loro voce.

Pubblicato il 06 Ottobre 2025
