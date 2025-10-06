Nel salone dell’oratorio la presentazione del libro “Unità Pastorale Cazzago Inarzo 2000-2013”

Venerdì 10 ottobre alle 20.45, a Cazzago Brabbia, si terrà la presentazione del volume di Angelo Barbieri e Amerigo Giorgetti, realizzato grazie alla collaborazione tra le parrocchie e le Amministrazioni comunali dei due paesi

Le Amministrazioni comunali di Cazzago Brabbia e Inarzo, insieme alla Comunità Pastorale, invitano tutti i cittadini alla presentazione del libro “Unità Pastorale Cazzago Inarzo 2000-2013”, in programma venerdì 10 ottobre alle 20.45 presso la Sala dell’Oratorio “Cardinal Shuster” di Cazzago Brabbia.

Il volume, scritto da Angelo Barbieri e Amerigo Giorgetti, raccoglie una selezione di articoli pubblicati nel bollettino dell’allora Unità Pastorale, frutto di un accurato lavoro di ricerca storica. Un’occasione per riscoprire le radici delle due comunità, rivivere momenti significativi del loro percorso condiviso e conoscere curiosità e racconti legati alla storia locale.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra scrittori, parrocchie e Amministrazioni comunali, con il contributo del gruppo volontari della Biblioteca “L. Stadera” di Cazzago Brabbia.

L’ingresso è libero e la partecipazione gratuita.