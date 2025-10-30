Nel Varesotto #FAIperilclima: visite ed esperienze per capire gli effetti del cambiamento climatico

Anche nel Varesotto prende vita la campagna #FAIperilclima, l’iniziativa del Fondo per l’Ambiente Italiano che, in vista della COP30, propone visite e incontri dedicati agli effetti del cambiamento climatico sul paesaggio, sull’ambiente e sul patrimonio storico. Gli appuntamenti si terranno sabato 1 e domenica 2 novembre e sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 in diversi beni FAI.

Nel territorio varesino saranno quattro i luoghi protagonisti.

A Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno, domenica 2 e domenica 9 novembre, sono previsti itinerari e incontri per scoprire come il giardino storico si adatta al clima che cambia, tra piante resistenti, biodiversità e percorsi nel verde. Non mancheranno momenti particolari, come quello dedicato alla falconeria e al suo rapporto con l’ambiente e le nuove sfide climatiche.

A Casa Macchi di Morazzone, domenica 9 novembre, il ricercatore Stefano Ponti condurrà il pubblico in un “viaggio nella criosfera”, illustrando gli effetti del riscaldamento globale sugli ambienti glaciali e sul permafrost, con esempi dalle Alpi, dall’Alaska e dall’Antartide.

Al Monastero di Torba a Gornate Olona, sempre domenica 9 novembre, una passeggiata guidata permetterà di osservare da vicino le tracce dei cambiamenti climatici nella valle dell’Olona e di conoscere la storia geologica del territorio insubrico.

Infine, alla Villa e Collezione Panza di Varese, domenica 2 novembre, si parlerà della “sfida del cambiamento climatico nella manutenzione del giardino storico”, con una visita curata dalla paesaggista Emanuela Borio per comprendere come la gestione del verde debba evolversi di fronte alla crisi ambientale.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero o con prenotazione consigliata.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile su www.faiperilclima.it.