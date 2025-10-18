Nel vento la voce delle ballate: Maria Olivero presenta il suo album “Echoes of Love” a Materia

Il vento del nord soffia a Materia portando con sé la voce di Maria Olivero. La sua musica, carica di suggestioni poetiche, arriva a Castronno per raccontare le donne, i luoghi e le memorie che abitano le sue ballate.

Venerdì 24 ottobre, a partire dale 21, la musicista e compositrice sarà protagonista a Materia – lo spazio libero di VareseNews. Olivero racconterà dal vivo la sua musica, con accenni dei suoi brani, in particolare del progetto Echoes of Love, disco pubblicato nel gennaio il 25 gennaio 2024 per Rockhattle Music contenente «10 Ballads to the North Wind».

Autrice, compositrice, producer e polistrumentista, Olivero suona pianoforte, chitarra e altri strumenti a corda, come il dulcimer (nella foto copertina). Originaria del Piemonte, nel corso della sua carriera ha calcato palchi prestigiosi in Italia e all’estero, dal Teatro Dal Verme di Milano all’Hard Rock Cafe di Hollywood, passando per la Norvegia, dove la sua musica trova spesso casa e ispirazione. La sua ricerca affonda nel folk-rock anglosassone, con una scrittura evocativa che intreccia spiritualità e paesaggio. Tra i suoi lavori, portati sul nostro territorio, L’Ora Blu – l’Ora del Sogno, della Veglia, delle Idee, e lo spettacolo Still My Heart Beats, My Joséphine Baker, definito dal figlio dell’artista francese «un lavoro d’amore».

Con Echoes of Love, invece, Maria Olivero mette in musica e un atto di cura e di gratitudine: dieci ballate dedicate all’ arte, al vento del nord e alla solidarietà femminile, a partite dalla title-track, che rende omaggio a Tina Anselmi e al simbolo della rosa bianca, fiore di libertà e coraggio.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.