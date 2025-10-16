Varese News

Tempo libero

Nicora Garden riapre il “Paese di Natale”: a Varese dal 18 ottobre un mondo di emozioni tra addobbi, luci e sorprese

Quest'anno lo spazio espositivo sarà ancora più grande per vivere al meglio le esperienze magiche e suggestive di questa edizione

Il Paese di Natale 2025

Il Natale arriva finalmente da Nicora Garden, che sabato 18 ottobre inaugura una nuova edizione del sempre attesissimo “Paese di Natale“: un percorso magico aperto tutti i giorni fino alla Vigilia tra atmosfere suggestive, decorazioni, luci e tante novità pensate per stupire sia adulti che bambini.

Galleria fotografica

Il Paese di Natale è da Nicora Garden 4 di 10
Il Paese di Natale 2025
Il Paese di Natale 2025
Il Paese di Natale 2025
Il Paese di Natale 2025

Spazi più ampi e nuove ambientazioni

Quest’anno lo spazio espositivo sarà ancora più grande: oltre alle stanze già presenti nella passata edizione, si aggiunge una parte di serra fredda per ampliare l’esperienza di visita e immergersi ancora di più nella magia delle feste.

Tante novità ed esperienze da vivere

Il “Paese di Natale” 2025 sarà ancora più suggestivo: oltre alle scenografie di luci, addobbi e colori saranno proposti nuovi pupazzi animati, come gli elfi postini di Babbo Natale, una cassetta delle lettere parlante, una mostra tutta dedicata ai presepi “Il Presepe: che meraviglia!”, grotte di ghiaccio incantate, e tanto altro ancora. Alle esperienze si aggiungono gli appuntamenti da tradizione, come il laboratorio per bambini con la Fondazione Giacomo Ascoli, l’arrivo di Ettore mascotte di Trudy e l’attesissima visita di Babbo Natale, con 4 appuntamenti dedicati.

Piacere per gli occhi ma anche per il palato

Anche quest’anno con l’inaugurazione del Paese di Natale non mancherà il Bar del Paese di Natale, aperto tutti i venerdì, sabato e domenica seguendo gli orari del garden. Situato a metà del percorso, offrirà la possibilità di sedersi e rilassarsi in piena atmosfera natalizia per degustare un caffè, una fetta di torta o un gustoso aperitivo, avvolti dalla meraviglia del Paese di Natale.

Natale classico o innovativo?

Non mancheranno le ambientazioni tradizionali amate dal pubblico, ma accanto a queste si troveranno nuove proposte di addobbi e ispirazioni decorative, perfette sia per chi ama il calore del Natale più classico, sia per chi cerca idee più contemporanee, originali e di design. Dai villaggi in miniatura dei presepi alle tavole apparecchiate, ogni dettaglio sarà curato per offrire ispirazioni uniche.

Una campagna che fa riaffiorare i migliori ricordi

Con i tradizionali colori rosso, bianco e oro, Nicora Garden accende la magia delle feste con una campagna di Natale che desidera risvegliare i più bei ricordi legati a questa ricorrenza, racchiudendo immagini suggestive e testi evocativi per risvegliare in noi il vero senso del Natale.

Il Paese di Natale è aperto tutti i giorni – dal 18 ottobre al 24 dicembre — dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Sabato e domenica con orario continuato dalle 9 alle 19.

Rimani aggiornato sulle novità e gli eventi de Il Paese di Natale:

Paese di Natale

https://www.facebook.com/NicoraGarden
https://www.instagram.com/nicoragarden/

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Il Paese di Natale è da Nicora Garden 4 di 10
Il Paese di Natale 2025
Il Paese di Natale 2025
Il Paese di Natale 2025
Il Paese di Natale 2025

Galleria fotografica

I ricordi più belli legati al Natale nella nuova campagna di Nicora Garden 4 di 4
la nuova comunicazione del paese di Natale di Nicora Garden
la nuova comunicazione del paese di Natale di Nicora Garden
la nuova comunicazione del paese di Natale di Nicora Garden
la nuova comunicazione del paese di Natale di Nicora Garden

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.