Nicora Garden riapre il “Paese di Natale”: a Varese dal 18 ottobre un mondo di emozioni tra addobbi, luci e sorprese
Quest'anno lo spazio espositivo sarà ancora più grande per vivere al meglio le esperienze magiche e suggestive di questa edizione
Il Natale arriva finalmente da Nicora Garden, che sabato 18 ottobre inaugura una nuova edizione del sempre attesissimo “Paese di Natale“: un percorso magico aperto tutti i giorni fino alla Vigilia tra atmosfere suggestive, decorazioni, luci e tante novità pensate per stupire sia adulti che bambini.
Spazi più ampi e nuove ambientazioni
Quest’anno lo spazio espositivo sarà ancora più grande: oltre alle stanze già presenti nella passata edizione, si aggiunge una parte di serra fredda per ampliare l’esperienza di visita e immergersi ancora di più nella magia delle feste.
Tante novità ed esperienze da vivere
Il “Paese di Natale” 2025 sarà ancora più suggestivo: oltre alle scenografie di luci, addobbi e colori saranno proposti nuovi pupazzi animati, come gli elfi postini di Babbo Natale, una cassetta delle lettere parlante, una mostra tutta dedicata ai presepi “Il Presepe: che meraviglia!”, grotte di ghiaccio incantate, e tanto altro ancora. Alle esperienze si aggiungono gli appuntamenti da tradizione, come il laboratorio per bambini con la Fondazione Giacomo Ascoli, l’arrivo di Ettore mascotte di Trudy e l’attesissima visita di Babbo Natale, con 4 appuntamenti dedicati.
Piacere per gli occhi ma anche per il palato
Anche quest’anno con l’inaugurazione del Paese di Natale non mancherà il Bar del Paese di Natale, aperto tutti i venerdì, sabato e domenica seguendo gli orari del garden. Situato a metà del percorso, offrirà la possibilità di sedersi e rilassarsi in piena atmosfera natalizia per degustare un caffè, una fetta di torta o un gustoso aperitivo, avvolti dalla meraviglia del Paese di Natale.
Natale classico o innovativo?
Non mancheranno le ambientazioni tradizionali amate dal pubblico, ma accanto a queste si troveranno nuove proposte di addobbi e ispirazioni decorative, perfette sia per chi ama il calore del Natale più classico, sia per chi cerca idee più contemporanee, originali e di design. Dai villaggi in miniatura dei presepi alle tavole apparecchiate, ogni dettaglio sarà curato per offrire ispirazioni uniche.
Una campagna che fa riaffiorare i migliori ricordi
Con i tradizionali colori rosso, bianco e oro, Nicora Garden accende la magia delle feste con una campagna di Natale che desidera risvegliare i più bei ricordi legati a questa ricorrenza, racchiudendo immagini suggestive e testi evocativi per risvegliare in noi il vero senso del Natale.
Il Paese di Natale è aperto tutti i giorni – dal 18 ottobre al 24 dicembre — dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Sabato e domenica con orario continuato dalle 9 alle 19.
