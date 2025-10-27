Nidi Gratis Plus, aperto il bando per le famiglie lombarde: contributi fino a 100 euro e rette azzerate

Da oggi, 27 ottobre, e fino al 20 novembre 2025, i genitori lombardi con figli da 0 a 3 anni possono presentare domanda per accedere alla misura “Nidi Gratis Plus”, il bando promosso da Regione Lombardia per sostenere le famiglie e agevolare l’accesso ai servizi per la prima infanzia.

L’iniziativa, giunta alla sua nuova edizione per l’anno educativo 2025/2026, prevede lo stanziamento di 60 milioni di euro per il triennio 2025-2028, con l’obiettivo di ridurre o azzerare le rette dei nidi e micronidi pubblici o privati convenzionati.

Conciliazione vita-lavoro e sostegno alle madri

La misura risponde ai bisogni di conciliazione tra vita familiare e lavorativa, con particolare attenzione all’occupazione femminile e al re-inserimento lavorativo delle madri.

«Con Nidi Gratis Plus Regione Lombardia continua a investire concretamente nel futuro delle famiglie e dei bambini lombardi» – ha dichiarato Elena Lucchini, assessora alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità –. «Un contributo che vuole essere anche un messaggio di fiducia e vicinanza a chi sceglie di mettere al mondo un figlio».

Come funziona Nidi Gratis Plus

La misura consente di:

Azzerare interamente la retta per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro

Ottenere un contributo mensile fino a 100 euro per le famiglie con ISEE tra 20.000 e 25.000 euro, oltre al rimborso INPS

Il contributo è aggiuntivo rispetto a quello statale e si applica a tutti i nidi aderenti alla misura.

Adesioni in crescita e risultati

Il numero di Comuni aderenti è salito da 652 a 670, mentre le strutture coinvolte sono passate da 1.183 a 1.213.

Nel 2024, la misura ha finanziato oltre 10.800 domande, con un impatto significativo sul sostegno concreto alle famiglie e sul rafforzamento del sistema educativo per la prima infanzia.

Requisiti per partecipare

Possono fare domanda le famiglie che:

Hanno figli tra 0 e 3 anni, iscritti e frequentanti nidi o micronidi pubblici o privati autorizzati e aderenti

Possiedono un ISEE minorenni fino a 25.000 euro

Hanno una retta mensile a carico superiore al contributo INPS previsto (pari a €272,73 o €327,27 per le prime 10 mensilità)

Sono residenti in Lombardia (genitore richiedente e minore beneficiario)

Come presentare domanda

Le domande devono essere inviate esclusivamente online sul portale:

www.bandi.regione.lombardia.it

Finestra di presentazione: dal 27 ottobre al 20 novembre 2025