Nobel per la Fisica 2025: premiati gli scienziati che hanno portato la meccanica quantistica nel mondo reale

Il Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato a John Clarke, Michel Devoret e John Martinis per i loro studi pionieristici che hanno dimostrato come fenomeni tipicamente quantistici possano manifestarsi su scala macroscopica nei circuiti superconduttori.

La Royal Swedish Academy of Sciences ha motivato la scelta sottolineando che i loro esperimenti hanno aperto la strada allo sviluppo di tecnologie quantistiche avanzate, quali computer quantistici, sensori ultra-precisi e applicazioni crittografiche. John Clarke, affiliato all’Università della California, Berkeley. Michel Devoret, con legami fra Yale e UC Santa Barbara e John Martinis, anch’egli presso UC Santa Barbara e già protagonista del Quantum AI Lab di Google, condivideranno un premio pari a 11 milioni di corone svedesi.

Le scoperte premiate riguardano la quantizzazione dell’energia e il “macroscopic quantum tunnelling” in circuiti elettrici superconduttori, mostrando che effetti quantistici — un tempo ritenuti confinati al dominio atomico — possono essere resi osservabili e controllabili su dispositivi reali.

L’annuncio segue in ordine cronologico quelli per i premi di Medicina e precede quello per la Chimica. Il riconoscimento del 2025 conferma come la frontiera della fisica stia puntando sempre più verso l’unione tra teoria quantistica e tecnologie applicate.

Con questa edizione, la comunità scientifica celebra non solo la profondità delle ricerche teoriche, ma anche il passaggio verso dispositivi quantistici concreti, che promettono di ridefinire il calcolo, la misura e la comunicazione del futuro.