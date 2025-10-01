Nominato il nuovo cda di AGESP S.p.A.: presidente Alessandro Della Marra
Il nuovo Consiglio di Amministrazione di AGESP S.p.A. è stato ufficialmente nominato a seguito dell’assemblea dei soci.
Durante la riunione odierna dei soci, è stato nominato l’organo amministrativo di AGESP S.p.A., che opererà in forma collegiale. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre membri: due scelti dal socio di riferimento e uno dai soci minori. I nuovi membri sono:
Alessandro Della Marra – Presidente
Francesca Tallarida – Consigliere
Andrea Tomasini – Consigliere
L’assemblea ha anche sentito le parole di Francesco Giovanni Iadonisi, Amministratore Unico uscente, che ha commentato il termine del suo mandato con emozione e riflessione. Iadonisi ha dichiarato: «Concludere un mandato è sempre un momento particolare. Da un lato c’è la naturale soddisfazione per il lavoro svolto, dall’altro un pizzico di malinconia nel lasciare un ruolo che, per più di tre anni, ho avuto l’onore di ricoprire. Il mio incarico si è svolto in un contesto che definire ‘sfidante’ è forse un eufemismo. Eppure, nonostante tutto, siamo riusciti a tenere la rotta, adattarci, e in molti casi persino a crescere».
Iadonisi ha anche espresso il suo sincero augurio ai nuovi membri del Consiglio: «A chi prenderà il mio posto, va il mio augurio sincero di buon lavoro: troverà una realtà solida, consapevole delle proprie sfide e delle proprie potenzialità». Inoltre, ha ringraziato i collaboratori per il loro supporto, sottolineando l’importanza di questi tre anni sia sul piano professionale che umano.
Nonostante la fine del suo incarico, Iadonisi ha confermato il suo impegno nel gruppo AGESP, continuando a guidare AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l., una delle partecipate, con un particolare focus sui temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare. «Porterò con me questi tre anni come un capitolo importante e continuerò a seguire con interesse e stima il percorso di questa società», ha aggiunto Iadonisi.
