Non ce l’ha fatta il motociclista vittima dell’incidente tra Binago e Malnate
L’uomo, 61 anni, viaggiava insieme alla moglie: la moto si è scontrata frontalmente con un’auto lungo la statale di viale Como
Non ce l’ha fatta il motociclista rimasto coinvolto nel grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 ottobre, lungo la strada statale tra Binago e Malnate.
L’uomo, 61 anni, viaggiava insieme alla moglie quando si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato molto violento.
Subito dopo l’allarme, scattato poco prima delle 14, sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso: due ambulanze (Sos Olgiate e Sos di Malnate), un’automedica e l’elisoccorso decollato da Como. Presenti anche i Carabinieri di Como e i Vigili del Fuoco, impegnati nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza della carreggiata.
Il motociclista, trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La moglie, anch’essa ferita, è stata ricoverata nello stesso ospedale.
