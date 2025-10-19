Non ce l’ha fatta il motociclista vittima dell’incidente tra Binago e Malnate

Non ce l’ha fatta il motociclista rimasto coinvolto nel grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 ottobre, lungo la strada statale tra Binago e Malnate.

L’uomo, 61 anni, viaggiava insieme alla moglie quando si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato molto violento.

Subito dopo l’allarme, scattato poco prima delle 14, sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso: due ambulanze (Sos Olgiate e Sos di Malnate), un’automedica e l’elisoccorso decollato da Como. Presenti anche i Carabinieri di Como e i Vigili del Fuoco, impegnati nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza della carreggiata.

Il motociclista, trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La moglie, anch’essa ferita, è stata ricoverata nello stesso ospedale.