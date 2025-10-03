Varese News

Nota azienda di Olgiate Comasco cerca personale da inserire in organico

Bric's Industria Valigeria Fine, leader nel settore della valigeria, per la sua sede di Olgiate Comasco è alla ricerca di personale da inserire nel reparto taglio

La risorsa sarà inserita nei reparti produttivi con il ruolo di Operatore Taglio Pelle e si occuperà di taglio di pelli e tessuti per la realizzazione di articoli di pelletteria, garantendo precisione, qualità e ottimizzazione del materiale.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

  • Esperienza nel taglio manuale e/o meccanico (fustelle, taglio automatico)
  • Conoscenza dei diversi tipi di pelle e loro caratteristiche
  • Capacità di lettura di modelli e schede tecniche
  • Competenza nell’uso del Pc
  • Qualifica professionale o esperienza equivalente nel settore moda/pelletteria
  • Attenzione ai dettagli e buona manualità
  • Spirito di collaborazione e capacità di lavorare in team

Sede di lavoro: Olgiate Comasco (CO)

I candidati interessati possono inviare CV completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali a:  jobs@brics.it

 

Pubblicato il 03 Ottobre 2025
