Nota azienda di Olgiate Comasco cerca personale da inserire in organico
Bric's Industria Valigeria Fine, leader nel settore della valigeria, per la sua sede di Olgiate Comasco è alla ricerca di personale da inserire nel reparto taglio
La risorsa sarà inserita nei reparti produttivi con il ruolo di Operatore Taglio Pelle e si occuperà di taglio di pelli e tessuti per la realizzazione di articoli di pelletteria, garantendo precisione, qualità e ottimizzazione del materiale.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza nel taglio manuale e/o meccanico (fustelle, taglio automatico)
- Conoscenza dei diversi tipi di pelle e loro caratteristiche
- Capacità di lettura di modelli e schede tecniche
- Competenza nell’uso del Pc
- Qualifica professionale o esperienza equivalente nel settore moda/pelletteria
- Attenzione ai dettagli e buona manualità
- Spirito di collaborazione e capacità di lavorare in team
Sede di lavoro: Olgiate Comasco (CO)
I candidati interessati possono inviare CV completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali a: jobs@brics.it
