Nota azienda di Olgiate Comasco cerca personale da inserire in organico

La risorsa sarà inserita nei reparti produttivi con il ruolo di Operatore Taglio Pelle e si occuperà di taglio di pelli e tessuti per la realizzazione di articoli di pelletteria, garantendo precisione, qualità e ottimizzazione del materiale.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Esperienza nel taglio manuale e/o meccanico (fustelle, taglio automatico)

Conoscenza dei diversi tipi di pelle e loro caratteristiche

Capacità di lettura di modelli e schede tecniche

Competenza nell’uso del Pc

Qualifica professionale o esperienza equivalente nel settore moda/pelletteria

Attenzione ai dettagli e buona manualità

Spirito di collaborazione e capacità di lavorare in team

Sede di lavoro: Olgiate Comasco (CO)

I candidati interessati possono inviare CV completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali a: jobs@brics.it