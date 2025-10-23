Novella Ciceroni: “Bene la Polfer in stazione ma a Saronno l’emergenza sicurezza riguarda tutta la città”

La notizia del possibile arrivo della Polfer a Saronno entro fine anno è accolta positivamente anche da Obiettivo Saronno, che sulla sicurezza da tempo incalza le amministrazioni comunali che negli anni si sono succedute a Saronno.

Novella Ciceroni, unica consigliera della lista civica eletta in Consiglio comunale, ricorda però in un suo intervento a commento della notizia che la sicurezza è un tema diffuso in tutta la città.

«A parte il dover assistere al teatrino delle forze politiche locali che da una parte e dall’altra ambiscono a prendersene i meriti, l’arrivo della Polizia Ferroviaria in stazione a Saronno entro la fine dell’anno è un ottima notizia – scrive la consigliera di minoranza – Bene anche che si siano trovati spazi idonei ad ospitare la Polfer all’interno della stazione: sarei stupita del contrario visti i 45 milioni di euro di investimento di FNM senza alcuna ricaduta – ad oggi – in termini di servizi e opere pubbliche per la città. Ma, come dicevamo già meno di 15 gg fa, non possiamo fermarci qui: non è sufficiente. L’emergenza sicurezza è tale da richiedere un presidio costante, visibile, in tutta la città: nelle vie e nelle piazze del centro, nei parchi, nelle zone residenziali e nelle aree commerciali».

Proprio su questi temi Novella Ciceroni nell’ultimo consiglio comunale, aveva dato il proprio voto favorevole alla mozione sulla sicurezza presentata da Forza Italia e dal suo ex compagno di Lista Luca Amadio.