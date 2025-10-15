Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno): “Il Piano sicurezza non funziona, va rivisto”
La consigliera di Obiettivo Saronno lunedì ha votato la mozione sulla sicurezza in città presentata da Forza Italia e da Luca Amadio
Nel Consiglio comunale di lunedì 13 ottobre, il tema della sicurezza urbana è tornato prepotentemente al centro del dibattito. Obiettivo Saronno ha votato a favore della mozione presentata da Forza Italia e dal consigliere indipendente Luca Amadio, sottolineando la necessità di interventi più incisivi sul territorio.
“Non casi isolati, ma una vera emergenza”
«Ci troviamo qui in Consiglio comunale a parlare di sicurezza perché la cronaca della nostra città ci impone di farlo ha detto Novella Ciceroni durante il suo intervento – Solo negli ultimi giorni abbiamo letto di un ragazzo di 13 anni aggredito e rapinato per un cappellino, di una signora di 70 anni scippata dopo il prelievo al bancomat, di cittadini esasperati dalla situazione nella zona retro-stazione. Questi non sono casi isolati».
Richiesto un presidio visibile e costante
Ciceroni ha riconosciuto alcuni passi avanti, come l’ipotesi di ospitare la Polizia ferroviaria all’interno della stazione, ma ha ribadito che «non è sufficiente». Secondo Obiettivo Saronno serve un presidio «costante e visibile, nelle vie e piazze del centro, nei parchi, nelle zone residenziali e commerciali».
La consigliera ha poi puntato il dito contro l’attuale Piano della Sicurezza approvato dal commissario prefettizio: «A tre mesi dalla sua attuazione dobbiamo avere il coraggio di dire che non sta funzionando». Il gruppo consiliare chiede che il piano venga rivisto, che si analizzino le criticità operative, che si ascoltino i cittadini e si coinvolgano le forze dell’ordine. E soprattutto che il Comune eviti di «prestare forze della Polizia locale ad altri Comuni fuori dal comprensorio saronnese».
Saronno, la mozione sulla sicurezza respinta dalla maggioranza: “Stiamo già intervenendo”
