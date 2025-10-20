Nuotare nel Triassico è un’esperienza per bambini al Museo dei fossili di Besano

Si intitola Nuotare nel mare del triassico l’iniziativa promossa dall’associazione Abbonamnto musei per il pomeriggio di sabato 25 ottobre alle ore 15 al Museo dei fossili di Besano.

Si tratta di una speciale visita guidata con laboratorio, entrambe gratuite – si paga solo il biglietto di ingresso al museo – rivolte ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni – nell’ambito del progetto Un, due, tre…Musei! di Regione Lombardia, sostenuto da Fondazione Cariplo e realizzato in collaborazione con la rete degli Oratori delle Diocesi Lombarde.

La guida condurrà i piccoli partecipanti alla scoperta del mare del Triassico e in particolare dei più diffusi abitanti: una visita guidata per immergersi in questo mare tropicale, ora custodito nella roccia.

Conclusa l’osservazione attenta dei dettagli, i bambini saranno invitati a trasformarsi in paleo artisti per ricreare, con disegni e colori, il mare ora scomparso.

Costo della visita guidata + laboratorio: gratuito

Costo ingresso museo: intero € 4,50 oppure ridotto – dai 4 anni d’età fino 18 anni – € 3,00. L’ingresso è g ratuito per i bambini sotto i 4 anni, per i residenti a Besano con documento e con Abbonamento Musei Lombardia.

Prenotazioni: contattando il numero 011.52210 oppure a QUESTO LINK.

Il prossimo appuntamento nel Varesotto con UUn, due, tre Musei! è per domenica 2 novembre al Monastero di Torba per una mattinata da paura, dalle ore 10.30 alle 12 con Scheletri e Misteri (6-10 anni)

Ai bambini, indicativamente tra i 6 e i 10 anni, viene proposta una divertente attività tra tra letteratura e “ossa”: insieme alla guida leggeranno il libro Tenebrossa, per poi giocare insieme tra tibie e peroni, omeri e costole per scoprire come siamo fatti.