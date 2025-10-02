Nuova linea di trasporto pubblico a Cassano Magnago, collegamenti con Moriggia e Viale dei Tigli
Da lunedì 6 ottobre sarà attiva la nuova linea di trasporto pubblico pensata appositamente per gli studenti
È ufficialmente attiva la nuova linea di trasporto pubblico pensata appositamente per gli studenti di Cassano Magnago.
“Un servizio atteso e necessario, nato per garantire a tutti i ragazzi, e non solo, una modalità di spostamento sicura e accessibile verso i siti scolastici”, spiegano l’Assessore ai Lavori Pubblici e Territorio Rocco Dabraio e il sindaco Pietro Ottaviani.
“L’attivazione rappresenta la risposta concreta dell’Amministrazione comunale alle esigenze emerse a seguito delle numerose richieste da parte dei genitori. Il nostro compito non è promettere, è agire.
Oggi possiamo dire di aver fatto un passo importante in questa direzione”, continuano.
“Fondamentale il contributo dell’Assessore Dabraio Rocco, che ha coordinato la progettazione e la messa in opera del servizio insieme alla società dei trasporti Amsc ed il Trasporto Pubblico Locale. Da lunedì 6 Ottobre sarà attivata la nuova linea che collegherà la zona mercato di Cassano Magnago con Moriggia e viale dei Tigli di Gallarate”.
Il progetto è stato finanziato con mezzi propri dal Comune di Cassano Magnago.
“Il nuovo servizio rappresenta un importante passo verso una mobilità più sostenibile ed accessibile. La nuova linea collegherà in modo efficiente la città con la sede delle scuole, facilitando gli spostamenti di studenti e docenti”.
“Questo progetto dimostra come la sinergia tra istituzioni pubbliche e private possa generare soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini e sostenere lo sviluppo del territorio; permetterà inoltre di ottenere benefici ambientali derivanti dalla riduzione di veicoli privati sulla viabilità cittadina”, concludono sindaco ed assessore.
Sul sito di Amsc saranno pubblicati gli orari.
