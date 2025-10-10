Nuova Nissan Micra: l’icona urbana si rinnova e ti aspetta in anteprima da Busto Motor Company

La city car più amata di casa Nissan è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. La nuova Nissan Micra debutta con un design completamente rinnovato, tecnologie all’avanguardia e un’anima 100% elettrica, aprendo la strada a una mobilità urbana più intelligente, sostenibile e connessa.

Un’evoluzione che unisce stile, efficienza e piacere di guida, restando fedele a ciò che ha sempre reso Micra un’icona: personalità, agilità e affidabilità.

Design: carattere contemporaneo e spirito metropolitano

Più dinamica, più elegante, più contemporanea. La nuova Micra si distingue per linee affilate e proporzioni bilanciate, che ne esaltano la presenza su strada.

Gli iconici fari circolari a LED, i cerchi in lega da 18” e una palette di nuove tinte carrozzeria – tra cui Pure White, Elegant Silver, Mystery Black, Noble Marine, Authentic Blue e Rebel Red – ne sottolineano l’identità giovane e urbana.

All’interno, il salto qualitativo è evidente: materiali soft-touch, plancia ridisegnata e un’esperienza digitale evoluta con doppio display da 10,2”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Ogni dettaglio è pensato per offrire comfort, connettività e una sensazione di controllo totale.

Elettrica, efficiente e pronta al futuro

Sotto la scocca, la nuova Nissan Micra compie un vero balzo nel futuro: è 100% elettrica, con due varianti di potenza – 90 kW con batteria da 40 kWh e 100 kW con batteria da 52 kWh – capaci di garantire un’accelerazione brillante (0-100 km/h in soli 9,0 secondi) e un’autonomia ideale per affrontare ogni spostamento urbano con serenità.

Una scelta che conferma l’impegno di Nissan nella strategia di elettrificazione europea, portando la mobilità sostenibile a portata di tutti.

Scoprila in anteprima da Busto Motor Company durante l’esclusivo pre-lancio venerdì 10 – sabato 11 e lunedì 13 ottobre.

Il lancio della nuova Nissan Micra segna l’inizio di una nuova era per una delle compatte più iconiche del brand giapponese.

Scoprila in anteprima esclusiva da Busto Motor Company, la casa Nissan a Busto Arsizio: lasciati sorprendere dal suo nuovo design, prova la tecnologia a bordo e vivi in prima persona cosa significa guidare l’icona urbana del futuro.