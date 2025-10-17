Nuvole “finte” sul weekend: poco sole ma pioggia solo da lunedì
Tempo abbastanza stabile nel fine settimana, sabato sarà più soleggiato mentre da domenica in arrivo le nuvole di una perturbazione atlantica che potrebbe portare deboli piogge lunedì
La presenza di alta pressione sull’Europa occidentale mantiene tempo stabile fino a domani con solo nuvolosità stratificata che si forma a tratti per la confluenza con aria più fresca e umida proveniente da NorEst. Da domenica in arrivo le nuvole di una perturbazione atlantica che potrebbe portare deboli piogge lunedì.
Ecco le previsioni per il fine settimana del Centro Geofisico Prealpino:
Venerdì 17 ottobre – l mattino nuvolosità stratificata in lenta dissoluzione, più persistente lungo le Prealpi. Nel pomeriggio perlopiù soleggiato. Asciutto. Foschia.
Sabato 18 ottobre – Abbastanza soleggiato. Durante la notte e primo mattino foschie e qualche banco di nubi basse a ridosso delle Prealpi o nebbia sulla bassa padana. Più fresco all’alba. Temperature massime stazionarie.
Domenica 19 ottobre – Nuvoloso, ancora un po’ di sole sulle Alpi oltre i 2000 m e sulla bassa padana tra velature via via più spesse ed estese nel pomeriggio. Asciutto. Temperature massime in calo. Da lunedì molto nuvoloso o coperto e clima fresco, con deboli piogge dal pomeriggio.
