Olgiate Olona ricorda i beati alpini con la mostra “Come stelle nella notte della storia”

Dall’11 al 19 ottobre una mostra dedicata alle vite di don Carlo Gnocchi e Teresio Olivelli, a ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Inaugurazione con relatori e coro alpino

A ottant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, il Gruppo Alpini di Olgiate Olona organizza un evento di grande valore storico e spirituale: “Come stelle nella notte della storia”, una mostra dedicata alle vite dei beati alpini don Carlo Gnocchi (nella foto) e Teresio Olivelli. L’inaugurazione è in programma sabato 11 ottobre 2025 alle ore 16, presso la Chiesa dei Santi Innocenti in via Luigia Greppi 4, all’interno del cortile del Comune.

Due figure luminose nella tragedia della guerra

La mostra ripercorre le biografie straordinarie di due uomini che, attraverso la fede, il coraggio e l’impegno civile, hanno lasciato un’impronta profonda nella memoria collettiva. Don Carlo Gnocchi, cappellano degli alpini, e Teresio Olivelli, intellettuale, antifascista e martire, sono testimoni esemplari di umanità in tempi bui.

Durante l’inaugurazione interverranno due relatori d’eccezione: don Maurizio Rivolta, rettore del Santuario Don Carlo Gnocchi, e monsignor Paolo Rizzi, postulatore della causa di beatificazione di Teresio Olivelli. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione del Coro della Brigata Alpina Tridentina, che accompagnerà musicalmente l’incontro.

Un percorso aperto a tutti

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Olgiate Olona ed è pensata come un momento di riflessione, memoria e comunità. Dopo l’inaugurazione, è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti. La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 19 ottobre, con i seguenti orari: