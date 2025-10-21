Olio di Sant’Imerio, da una manciata di olive al sogno di un frantoio in nome della solidarietà

Parlare di olio d’oliva a Varese può sembrare un paradosso. Eppure, tra le colline verdi e i laghi del Varesotto, esiste una realtà capace di unire natura, comunità e solidarietà. È l’associazione Olio di Sant’Imerio, guidata da Alberto Bottinelli e Lucio Mattaini, che da oltre venticinque anni porta avanti un progetto nato da un sogno di pace.

ASCOLTA QUI IL PODCAST:

Nella nuova puntata di Soci All Time, format realizzato con il Csv Insubria, a raccontare la propria storia ai microfoni di Radio Materia sono Lucio e Alberto, dell’associazione Olio Sant’Imerio.

Tutto comincia nel 1998, quando Don Pietro Giola, parroco di Bosto, pianta un ulivo accanto alla chiesetta di Sant’Imerio come gesto simbolico contro la guerra in Kosovo. Da quell’albero, i fedeli iniziano a raccogliere le prime olive, piccole e scarse, ma sufficienti a far nascere un’idea: coinvolgere la comunità e dare nuova vita a un’antica tradizione. Così nasce l’associazione, che oggi conta 127 piante in un terreno comunale al Parco degli Ulivi del Monte Bernasco, curato dai volontari con passione e rispetto per l’ambiente.

«Non siamo produttori professionisti – raccontano Bottinelli e Mattaini –. Ogni bottiglia è frutto del lavoro volontario di chi dedica il proprio tempo libero per aiutare gli altri».

L’olio, infatti, non viene venduto, ma offerto durante la festa di Sant’Imerio a febbraio, e il ricavato serve a finanziare progetti di solidarietà in tutto il mondo: reti per i pescatori colpiti dallo tsunami in India, pozzi in Uganda, riso per i villaggi africani. In oltre vent’anni sono stati raccolti più di 125 mila euro destinati a interventi concreti e verificabili.

Il Parco degli Ulivi è diventato anche un luogo educativo e di comunità, aperto al pubblico e frequentato da famiglie e scuole. Ogni anno gli studenti partecipano alla raccolta delle olive e a un concorso di disegno: le etichette delle bottiglie più belle portano proprio i disegni dei bambini. «Così i ragazzi imparano cosa significa prendersi cura della terra e donare qualcosa di sé», spiega Mattaini.

Tra i momenti più emozionanti dell’associazione, il viaggio in Vaticano nel 2019, quando i volontari hanno portato una bottiglia del loro olio a Papa Francesco, ricevendo la sua benedizione. Oggi il loro sogno è realizzare il primo frantoio di Varese, per trasformare in casa propria il frutto del lavoro di tanti.

«L’ulivo insegna la pazienza e la rinascita – dice Bottinelli –. Le sue radici si rinnovano da sole, come le persone quando scelgono di donare il proprio tempo. È questa la forza della nostra comunità: crescere insieme, in silenzio, ma con radici profonde».