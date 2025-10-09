Varese News

Varese Laghi

Onoranze Funebri Zanzi: cent’anni di tradizione e fiducia a Varese

Dal 1925 al 2025, una storia di umanità e professionalità che accompagna Varese da un secolo

OF Zanzi

Le Onoranze Funebri Zanzi celebrano nell’ottobre 2025 un traguardo importante: cento anni di attività al servizio della comunità varesina. Una storia che nasce nel 1925 e che, attraverso quattro generazioni, ha saputo mantenere saldi i valori di rispetto, discrezione e fiducia che da sempre contraddistinguono l’impresa.

Oggi una realtà moderna e strutturata, capace di coniugare la cura del dettaglio con l’attenzione per le persone e le famiglie in uno dei momenti più delicati della vita.

In cento anni di storia, le Onoranze Funebri Zanzi hanno attraversato epoche, cambiamenti sociali e trasformazioni urbane, diventando parte integrante della memoria collettiva delle comunità. Le sedi in via Dandolo 11 e via Guicciardini 10 a Varese, Piazza Libertà 11 a Cantello, Via Dalmazia 72 a Valle Olona e Via D. Elia 3 a Viggiù, rappresentano punti di riferimento per l’intera provincia.

La professionalità del personale, la riservatezza, la cura dei particolari e la costante attenzione verso le famiglie hanno reso il nome Zanzi sinonimo di fiducia e delicatezza. Ogni servizio è personalizzato, nel rispetto delle volontà di chi non c’è più e del dolore di chi resta.

Nel corso del tempo, l’impresa ha saputo evolversi, integrando strumenti e tecnologie moderne senza mai perdere la propria anima. Dall’organizzazione completa del rito funebre ai servizi di assistenza burocratica, dall’allestimento floreale al trasporto funebre, tutto è pensato per garantire serenità e supporto.

Nella sede in via Dandolo a Varese, c’è anche la Casa Funeraria che dispone di sale del commiato arredate in modo sobrio e adeguato per la celebrazione dell’estremo saluto.

Le Onoranze Funebri Zanzi di Varese rappresentano oggi una realtà solida e affidabile, membro attivo della Camera di Commercio di Varese, e continuano a essere un punto di riferimento per chi cerca umanità, esperienza e discrezione in un momento difficile.

Il centenario non è solo un traguardo, ma anche un’occasione per riflettere sul valore della memoria, della famiglia e del servizio. Le Onoranze Zanzi sono oggi uno scrigno di storie e di relazioni, che custodisce il ricordo di generazioni di varesini e continua a costruire legami di fiducia con la comunità.

di
Pubblicato il 09 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.