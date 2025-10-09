Onoranze Funebri Zanzi: cent’anni di tradizione e fiducia a Varese
Dal 1925 al 2025, una storia di umanità e professionalità che accompagna Varese da un secolo
Le Onoranze Funebri Zanzi celebrano nell’ottobre 2025 un traguardo importante: cento anni di attività al servizio della comunità varesina. Una storia che nasce nel 1925 e che, attraverso quattro generazioni, ha saputo mantenere saldi i valori di rispetto, discrezione e fiducia che da sempre contraddistinguono l’impresa.
Oggi una realtà moderna e strutturata, capace di coniugare la cura del dettaglio con l’attenzione per le persone e le famiglie in uno dei momenti più delicati della vita.
In cento anni di storia, le Onoranze Funebri Zanzi hanno attraversato epoche, cambiamenti sociali e trasformazioni urbane, diventando parte integrante della memoria collettiva delle comunità. Le sedi in via Dandolo 11 e via Guicciardini 10 a Varese, Piazza Libertà 11 a Cantello, Via Dalmazia 72 a Valle Olona e Via D. Elia 3 a Viggiù, rappresentano punti di riferimento per l’intera provincia.
La professionalità del personale, la riservatezza, la cura dei particolari e la costante attenzione verso le famiglie hanno reso il nome Zanzi sinonimo di fiducia e delicatezza. Ogni servizio è personalizzato, nel rispetto delle volontà di chi non c’è più e del dolore di chi resta.
Nel corso del tempo, l’impresa ha saputo evolversi, integrando strumenti e tecnologie moderne senza mai perdere la propria anima. Dall’organizzazione completa del rito funebre ai servizi di assistenza burocratica, dall’allestimento floreale al trasporto funebre, tutto è pensato per garantire serenità e supporto.
Nella sede in via Dandolo a Varese, c’è anche la Casa Funeraria che dispone di sale del commiato arredate in modo sobrio e adeguato per la celebrazione dell’estremo saluto.
Le Onoranze Funebri Zanzi di Varese rappresentano oggi una realtà solida e affidabile, membro attivo della Camera di Commercio di Varese, e continuano a essere un punto di riferimento per chi cerca umanità, esperienza e discrezione in un momento difficile.
Il centenario non è solo un traguardo, ma anche un’occasione per riflettere sul valore della memoria, della famiglia e del servizio. Le Onoranze Zanzi sono oggi uno scrigno di storie e di relazioni, che custodisce il ricordo di generazioni di varesini e continua a costruire legami di fiducia con la comunità.
