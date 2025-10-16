Onori e affetto a Varese: folla e rappresentanze istituzionali per l’ultimo saluto al senatore Tomassini
In chiesa hanno preso posto numerosi cittadini comuni accanto a esponenti di Forza Italia e di altri schieramenti, testimonianza di un cordoglio esteso oltre i confini politici
La chiesa di Sant’Antonio alla Brunella, a Varese, era gremita per l’ultimo saluto al senatore Antonio Tomassini, con una partecipazione ampia e trasversale di cittadini, amici e rappresentanti del mondo politico.
Nell’omelia è stato richiamato il tratto umano del senatore, sottolineandone il talento per la generosità e il servizio alla comunità, maturato tra professione medica e impegno istituzionale. L’atmosfera, intensa e composta, ha unito il raccoglimento religioso al ricordo pubblico di una figura che ha segnato la vita civile varesina per diversi decenni.
In chiesa hanno preso posto numerosi cittadini comuni accanto a esponenti di Forza Italia e di altri schieramenti, testimonianza di un cordoglio esteso oltre i confini politici grazie alla stima costruita nel tempo da Tomassini come medico e parlamentare. La città si era già stretta attorno alla famiglia nel saluto civico a Palazzo Estense, prima dell’ultimo appuntamento verso la Brunella, a conferma del legame profondo tra il senatore e Varese.
Per rendere omaggio al senatore era presente un doppio picchetto in uniforme solenne di Polizia e Carabinieri, che ha scandito i momenti della cerimonia con gli onori d’uso, garantendo al contempo ordine e sicurezza durante l’afflusso e il deflusso dei partecipanti. La cornice istituzionale ha sottolineato il rilievo pubblico della figura di Tomassini, già presidente della Commissione Sanità del Senato per più legislature.
“Una guida, un amico, un esempio”: il ricordo di Antonio Tomassini
Tra i segni più toccanti, anche la presenza di un cavallo condotto dal proprietario del maneggio La Valletta, in Valle Luna a Varese, animale a cui Tomassini era affezionato e che ha rappresentato un tributo intimo, capace di unire memoria privata e riconoscimento collettivo. Era nota la grande passione del senatore per i cavalli.
Tomassini è scomparso a 81 anni; le esequie sono state celebrate oggi alle 15 alla Brunella, dopo l’apertura alla città tra le 12.30 e le 14.30 in Sala Consiglio a Palazzo Estense. Medico ginecologo e quattro volte senatore, guidò la Commissione Sanità del Senato e contribuì a stagioni rilevanti del Servizio sanitario nazionale, lasciando un’eredità riconosciuta da istituzioni e mondo sanitario.
