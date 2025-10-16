Onori e affetto a Varese: folla e rappresentanze istituzionali per l’ultimo saluto al senatore Tomassini

La chiesa di Sant’Antonio alla Brunella, a Varese, era gremita per l’ultimo saluto al senatore Antonio Tomassini, con una partecipazione ampia e trasversale di cittadini, amici e rappresentanti del mondo politico.​

Nell’omelia è stato richiamato il tratto umano del senatore, sottolineandone il talento per la generosità e il servizio alla comunità, maturato tra professione medica e impegno istituzionale. L’atmosfera, intensa e composta, ha unito il raccoglimento religioso al ricordo pubblico di una figura che ha segnato la vita civile varesina per diversi decenni.​

In chiesa hanno preso posto numerosi cittadini comuni accanto a esponenti di Forza Italia e di altri schieramenti, testimonianza di un cordoglio esteso oltre i confini politici grazie alla stima costruita nel tempo da Tomassini come medico e parlamentare. La città si era già stretta attorno alla famiglia nel saluto civico a Palazzo Estense, prima dell’ultimo appuntamento verso la Brunella, a conferma del legame profondo tra il senatore e Varese.​

Per rendere omaggio al senatore era presente un doppio picchetto in uniforme solenne di Polizia e Carabinieri, che ha scandito i momenti della cerimonia con gli onori d’uso, garantendo al contempo ordine e sicurezza durante l’afflusso e il deflusso dei partecipanti. La cornice istituzionale ha sottolineato il rilievo pubblico della figura di Tomassini, già presidente della Commissione Sanità del Senato per più legislature.​

Tra i segni più toccanti, anche la presenza di un cavallo condotto dal proprietario del maneggio La Valletta, in Valle Luna a Varese, animale a cui Tomassini era affezionato e che ha rappresentato un tributo intimo, capace di unire memoria privata e riconoscimento collettivo. Era nota la grande passione del senatore per i cavalli.

Tomassini è scomparso a 81 anni; le esequie sono state celebrate oggi alle 15 alla Brunella, dopo l’apertura alla città tra le 12.30 e le 14.30 in Sala Consiglio a Palazzo Estense. Medico ginecologo e quattro volte senatore, guidò la Commissione Sanità del Senato e contribuì a stagioni rilevanti del Servizio sanitario nazionale, lasciando un’eredità riconosciuta da istituzioni e mondo sanitario.