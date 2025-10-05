Openjobmetis, esordio esplosivo: segna 105 punti ed espugna Sassari

Il contrario di tutto. Ci si aspettava una Openjobmetis tutta difesa, con tiratori non garantiti e con difficoltà a rimbalzo. E invece a Sassari, giornata 1 di campionato, la squadra di Kastritis si traveste da Moreyball (o quasi) e va a prendersi una vittoria notevole e meritata, segnando la bellezza di 105 punti. Un bottino enorme, frutto anche di precisione estrema dall’arco (51,6%) e di un gioco che ha saputo far risaltare di volta in volta un protagonista diverso in attacco.

Lo dice la cronaca: Alviti ha acceso le polveri, Librizzi ne ha raccolto il testimone, poi spazio a Nkamhoua – vero fuoriclasse – e infine largo a Freeman che ha certificato il risultato finale. Un successo, dicevamo, strameritato e anche qui ci aiuta il racconto del match: la OJM ha comandato quasi sempre la partita, finendo sotto nel terzo periodo ma riacciuffando subito il vantaggio. E tenendo avanti il naso (dopo una serie di sorpassi e controsorpassi) nei minuti conclusivi, quando la Dinamo ha sentito scottare il pallone e i biancorossi lo hanno addomesticato. Significativa l’ultima azione, con i sardi costretti a fare fallo e con i varesini a far correre la sfera, morta con la sirena in mano ad Assui.

Non ci poteva quindi essere esordio migliore in campionato, dopo un’estate spesa a tappare falle e affrontare problemi. Senza Renfro, che è fondamentale in difesa, Varese non ha comunque sofferto sotto i tabelloni (32-29 per Sassari che ha raccolto 3-4 rimbalzi disperati nel finale) e ha scelto un assetto da corsa, sfidando così i padroni di casa sul loro stesso terreno. Una mossa forse rischiosa, ma accettabile quando il tiro dall’arco funziona così bene. E quando hai gente come Alviti, implacabile da fuori (26 punti), o come Nkamhoua (28) che mostra tutta la sua classe colpendo da lontano, schiacciando o usando alla perfezione il piede perno per farsi strada. Buono anche il contorno di Moore, che fa un po’ di tutto salvo poi mettere una tripla importante (lui che, in teoria, è battezzabile dall’arco).

Il tutto, pur con un problema che – purtroppo – si conferma rispetto all’estate: la regia. Stefan Moody è la sola nota davvero negativa dell’esperienza sarda: la prima metà partita è ricca solo di falli, nella seconda il play si accende un paio di volte e nulla più, finendo anche in questa occasione fuori con cinque penalità. E’ emergenza, anche perché Librizzi lo ha sostituito bene a lungo, salvo poi impantanarsi a sua volta quando gli hanno preso le misure. E contro Milano, tra sei giorni, ci sarà ben altra difesa rispetto a una Sassari troppo morbida per fare male. Ma intanto, ci si gode il primo verdetto positivo: ci mancherebbe.

BANCO SARDEGNA SASSARI – OPENJOBMETIS VARESE 102-105

(24-27, 49-54; 78-82)

SASSARI: Buie 20 (3-7, 2-4), Johnson 13 (1-1, 2-7), Marshall 11 (4-6, 1-7), Thomas 13 (5-10), McGlynn 16 (8-8); Zanelli 5 (1-2 da 3), Beliauskas 10 (2-4, 2-5), Vincini 11 (3-4), Mezzanotte 3 (0-1, 1-1). Ne: Seck, Ceron, Casu. All. Bulleri.

VARESE: Moody 6 (2-2, 0-3), Moore 11 (3-5, 1-1), Alviti 26 (2-2, 5-8), Assui 2 (0-1, 0-1), Nkamhoua 28 (8-11, 4-8); Villa, Librizzi 14 (1-4, 3-6), Ladurner 2 (1-1), Freeman 16 (2-3, 3-4). Ne: Prato, Tornese. All. Kastritis.

ARBITRI: Quarta, Pepponi, Bartolomeo.

NOTE. Da 2: S 26-41, V 19-29. Da 3: S 9-26, V 16-31. Tl: S 23-29, V 19-26. Rimbalzi: S 32 (11 off., Marshall, Johnson, Vincini 5), V 29 (7 off., Moore, Nkamhoua, Freeman 5). Assist: S 26 (Johnson 7), V 19 (Moore, Moody 5). Perse: S (), V (). Recuperate: S 12 (Marshall, Buie, Johnson 3), V 16 (Nkamhoua 5). Usc. 5 falli: Moody. F. tecnico: Bulleri. F. antisportivo: Moore.