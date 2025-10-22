Orientamento scuole superiori: open day al Liceo Scientifico Scienze Applicate del Sacro Cuore di Gallarate

Durante gli incontri sarà possibile conoscere da vicino non solo l’offerta formativa, ma anche il metodo educativo della scuola, che mette al centro la persona e la crescita delle sue capacità critiche e scientifiche

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate dell’Istituto Sacro Cuore di Gallarate apre le porte a studenti e famiglie con due appuntamenti dedicati all’orientamento in vista del prossimo anno scolastico.

Programma degli open day

Sabato 25 ottobre dalle 10 alle 13: prenota la visita cliccando qui

Venerdì 28 novembre dalle 17.30 alle 19.30: prenota la visita cliccando qui

Durante gli incontri sarà possibile conoscere da vicino non solo l’offerta formativa, ma anche il metodo educativo della scuola, che mette al centro la persona e la crescita delle sue capacità critiche e scientifiche. È inoltre possibile prenotare una lezione aperta per vivere un’esperienza diretta in classe oppure richiedere un colloquio con la dirigente scolastica per ricevere informazioni personalizzate sul percorso di studi.

Un percorso per chi ama la scienza e guarda al futuro

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate propone una formazione completa e attuale, pensata per chi è interessato allo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica senza rinunciare a una solida base umanistica. Come riportato nella brochure dell’istituto, il percorso è pensato per “acquisire un metodo di studio critico, approfondito e autonomo” e per “educare a interrogarsi sul perché delle cose”.

L’approccio didattico è caratterizzato da:

attenzione alla persona e valorizzazione dei talenti individuali;

e valorizzazione dei talenti individuali; collaborazione tra discipline e visione unitaria della realtà;

e visione unitaria della realtà; sviluppo del pensiero critico e capacità di interpretazione;

e capacità di interpretazione; scuola come campus, con spazi dedicati allo studio autonomo o in piccoli gruppi e supporto costante dei docenti.

Laboratori, inglese potenziato e partnership universitarie

Uno dei tratti distintivi del percorso è l’attenzione alla didattica laboratoriale, elemento fondamentale per avvicinare gli studenti al metodo scientifico. Il liceo offre laboratori attrezzati di scienze, fisica e informatica e utilizza strumenti innovativi come AutoCAD per il disegno tecnico nel secondo biennio.

Molto forte anche l’investimento sulle lingue straniere grazie al Progetto English+, che prevede:

potenziamento della lingua inglese;

moduli CLIL in fisica, geostoria e storia;

presenza di docenti madrelingua;

settimane di studio all’estero;

preparazione alle certificazioni Cambridge (First e C1 Advanced)

Completano l’offerta attività di orientamento universitario e professionale, con interventi di esperti, incontri con il mondo del lavoro e collaborazioni con Università dell’Insubria e Humanitas.

Una scuola che ascolta e accompagna

Il Liceo Sacro Cuore si distingue per il clima educativo, dove libertà e responsabilità camminano insieme. «Il nostro è un ambiente in cui lo stupore e la curiosità sono incoraggiati», si legge nella presentazione dell’istituto. L’obiettivo è quello di guidare i ragazzi nella costruzione di un progetto personale, sostenendoli nelle scelte e nel cammino di crescita.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0331795141 o scrivere a segreteria.liceo@sacrocuoregallarate.it

Sito | Facebook | Instagram