Origgio, esplosione in una casa nella serata di domenica: tre feriti

Soccorsi in azione domenica ad Origgio, dove nella serata si è verificata una forte esplosione in un’abitazione di via per Cantalupo.

Secondo le informazioni una stufa sarebbe esplosa all’interno di un’abitazione, provocando tre feriti, di cui uno in gravi condizioni.

L’allarme è scattato intorno alle 20. Testimoni riferiscono di aver udito un forte botto, tanto da far pensare inizialmente a un’esplosione di gas. In pochi minuti si è messa in moto una complessa macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenute diverse ambulanze, un’automedica, i vigili del fuoco e un elisoccorso atterrato nei campi vicini.

Il bilancio è di tre persone ferite: uno di loro è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Gli altri due sono stati accompagnati in codice giallo nei nosocomi della zona

Per consentire l’intervento in sicurezza, la strada è stata chiusa intorno per oltre un’ora in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato e l’area transennata.

