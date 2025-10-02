Oscar Green 2025, Varese protagonista: Tiffany Bertoni premiata per l’agriturismo digitale e sostenibile

La Lombardia dell’agricoltura giovane parla varesino: Tiffany Bertoni, imprenditrice agricola di Varese (località Schiranna), ha conquistato ieri sera il premio Oscar Green 2025 nella categoria “Impresa Digitale e Sostenibile”. La cerimonia si è svolta a Gravedona ed Uniti (Como), nello storico Palazzo Gallio, alla presenza delle massime rappresentanze regionali e nazionali di Coldiretti.

Il progetto premiato – realizzato insieme a Martino Pozzi – propone un modello di agriturismo slow, dove genuinità e sostenibilità sono al centro di un’offerta che unisce produzione agricola, accoglienza e educazione al territorio. L’azienda coltiva frutta e piante ornamentali e dispone di un punto vendita con prodotti locali. L’agriturismo offre pernottamenti con prima colazione, esperienze en plein air e percorsi personalizzati tra lago e montagna, con un servizio di noleggio citybike ed e-bike per esplorare i 28 chilometri di pista ciclabile che costeggiano il lago di Varese, con possibilità di gustare una merenda o un pranzo contadino al sacco.

Un’agricoltura inclusiva e sostenibile

«Credo in un’idea di agricoltura che sia non solo produzione, ma anche accoglienza, educazione e racconto del territorio. Questo premio premia la scelta di puntare su un’agricoltura aperta, inclusiva e sostenibile», ha dichiarato Tiffany Bertoni.

Per Coldiretti Varese, il riconoscimento è motivo di orgoglio: «Il premio a Tiffany Bertoni testimonia che il Varesotto sa coniugare innovazione, sostenibilità e promozione del territorio – ha spiegato il presidente Pietro Luca Colombo –. La sua azienda è esempio concreto di come i giovani sappiano valorizzare la tradizione trasformandola in un’offerta moderna, capace di attrarre visitatori e creare comunità».

Premi e menzioni per i giovani agricoltori lombardi

Gli Oscar Green, promossi da Coldiretti Giovani Impresa, valorizzano l’innovazione dei giovani agricoltori under 35. Accanto a Tiffany Bertoni, sono stati premiati:

Marco Cavanna (Pavia) con l’alveare sensoriale;

Laura Marchesini (Brescia) con l’ApePork;

Lorenzo Pensa (Lecco) con il recupero del pollo Milanino;

Lorenzo Ottoni (Mantova) con la stalla 4.0.

Menzioni speciali a Mattia Caleffi (Cremona), Diego Raviscioni (Sondrio), Sara Derottia (Lodi) e Andrea Oberti (Bergamo).

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Gianfranco Comincioli, presidente Coldiretti Lombardia; Enrico Parisi, delegato nazionale Giovani Impresa; Stefano Leporati, segretario nazionale Giovani Impresa; Giovanni Bellei, delegato regionale Giovani Impresa; e l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi.