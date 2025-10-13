Pagelle Pro Patria: Rovida evita il peggio, attacco mal servito e poco incisivo
Masi e Motolese commettono errori da matita rossa, Reggiori il più pericoloso tra i tigrotti
ROVIDA 6.5: se il primo tempo è finito 0-0 il merito è delle sue parate su Spagnoli, Cazzadori e Mercati. Nel secondo tempo è costretto ad arrendersi alle forti conclusioni potenti di Di Molfetta e De Maria.
REGGIORI 6: è sua l’unica occasione creata dai tigrotti; per il resto fa una partita senza particolari errori.
MASI 5: grave l’errore sul primo gol, quando di testa serve di fatto un assist a Vincent De Maria, che calcia di prima col sinistro e batte Rovida.
MOTOLESE 5: scivola malamente, spianando la strada al 2-0 di Di Molfetta.
MORA 6: gioca solo un tempo, ma contribuisce a mantenere la porta inviolata fino all’intervallo, adattandosi a una posizione diversa rispetto alle ultime uscite.
(Orfei 5.5: non riesce a dare la scossa necessaria alla squadra).
FERRI 5,5: fatica a imporsi sia in fase difensiva sia in quella offensiva, risucchiato nel marasma generale della squadra.
(Schiavone 5,5: non riesce ad incidere)
La Pro Patria non punge e cade sotto i colpi del Brescia (0-2)
DI MUNNO 5,5: fa fatica a dettare i ritmi della squadra, che per tutta la partita è rimasta troppo schiacciata.
CITTERIO 6: è l’unico che nel primo tempo riesce a dare un po’ di effervescenza al centrocampo tigrotto.
(Ganz SV)
DIMARCO 6: partita soprattutto difensiva per l’esterno che riesce, a tratti, a reggere bene l’urto degli avversari.
UDOH 5,5: si sacrifica molto per la squadra, andando spesso a fare pressing in avanti, senza riuscire a creare particolari apprensioni alla retroguardia ospite.
(Renelus SV)
MASTROIANNI 5,5: per gran parte della partita gioca per la squadra, però in avanti non riesce mai a rendersi pericoloso.
ALL. GRECO 5: partita troppo arrendevole da parte della sua squadra, che non riesce a fare neanche un tiro in porta.
Greco: “Resto convinto che la Pro ha tutte le carte in regola”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.