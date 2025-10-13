Pagelle Pro Patria: Rovida evita il peggio, attacco mal servito e poco incisivo

ROVIDA 6.5: se il primo tempo è finito 0-0 il merito è delle sue parate su Spagnoli, Cazzadori e Mercati. Nel secondo tempo è costretto ad arrendersi alle forti conclusioni potenti di Di Molfetta e De Maria.

Galleria fotografica Pro Patria – Union Brescia 0-2 4 di 24

REGGIORI 6: è sua l’unica occasione creata dai tigrotti; per il resto fa una partita senza particolari errori.

MASI 5: grave l’errore sul primo gol, quando di testa serve di fatto un assist a Vincent De Maria, che calcia di prima col sinistro e batte Rovida.

MOTOLESE 5: scivola malamente, spianando la strada al 2-0 di Di Molfetta.

MORA 6: gioca solo un tempo, ma contribuisce a mantenere la porta inviolata fino all’intervallo, adattandosi a una posizione diversa rispetto alle ultime uscite.

(Orfei 5.5: non riesce a dare la scossa necessaria alla squadra).

FERRI 5,5: fatica a imporsi sia in fase difensiva sia in quella offensiva, risucchiato nel marasma generale della squadra.

(Schiavone 5,5: non riesce ad incidere)

DI MUNNO 5,5: fa fatica a dettare i ritmi della squadra, che per tutta la partita è rimasta troppo schiacciata.

CITTERIO 6: è l’unico che nel primo tempo riesce a dare un po’ di effervescenza al centrocampo tigrotto.

(Ganz SV)

DIMARCO 6: partita soprattutto difensiva per l’esterno che riesce, a tratti, a reggere bene l’urto degli avversari.

UDOH 5,5: si sacrifica molto per la squadra, andando spesso a fare pressing in avanti, senza riuscire a creare particolari apprensioni alla retroguardia ospite.

(Renelus SV)

MASTROIANNI 5,5: per gran parte della partita gioca per la squadra, però in avanti non riesce mai a rendersi pericoloso.

ALL. GRECO 5: partita troppo arrendevole da parte della sua squadra, che non riesce a fare neanche un tiro in porta.