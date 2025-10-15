Passa con il rosso al semaforo, auto confiscata: guidava senza patente a Rho

La Polizia Locale di Rho ha fermato questa mattina un uomo di 45 anni, residente nel Varesotto, che aveva appena passato con il semaforo rosso l’incrocio di via Ratti con via Majorana, nei pressi del liceo scientifico. L’uomo, che vanta numerosi precedenti penali, era già stato sanzionato ieri a Pogliano Milanese, per guida senza patente, dal momento che il documento di guida gli era stato revocato nel 2018.

Oltre alla sanzione per avere “bruciato” il semaforo, gli agenti hanno provveduto a confiscare il veicolo, una Peugeot 206, perché in recidiva per guida senza patente e a redigere una denuncia per guida senza patente. L’auto, fra l’altro, risulta anche priva di revisione. La mattinata è stata anche caratterizzata da un episodio curioso avvenuto in via San Bernardo: un cacciatore di 85 anni è stato controllato mentre sparava ai colombacci. La lunga serie di colpi, avvertiti dalle persone di passaggio, aveva allarmato la popolazione: chiamata sul posto, la Polizia Locale ha accertato la regolarità sia dei documenti di caccia sia della distanza dalle abitazioni prevista dalla legge.