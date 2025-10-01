Domenica 12 ottobre terza camminata con Alfa lungo la Via Francisca del Lucomagno

Domenica 12 ottobre sarà la terza delle quattro camminate organizzate quest’anno con Alfa Srl, gestore idrico della provincia di Varese.

Dopo aver fatto tappa a Solbiate Olona e Fagnano Olona, la terza domenica di cammino ha come meta il Sacro Monte di Varese.

La partenza è prevista per le 14:30. Durante la giornata si percorreranno tutte le quattordici cappelle con brevi soste per qualche spiegazione.

A rendere ancora più vivo l’incontro saranno i momenti di letture animate e giochi per i più piccoli a cura di Martin Stigol di Progetto Zattera, che si terranno alla Terrazza del Mosè. Inoltre non mancheranno le merende a base di cracker e succhi offerte da Coop Lombardia.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione che può essere effettuata cliccando qui