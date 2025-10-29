Pedone investito a Gavirate, in ospedale in codice giallo un uomo di 71 anni
L'incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 ottobre in via Marconi. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Gavirate e i carabinieri
Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 29 ottobre, a Gavirate, in via Guglielmo Marconi, dove un uomo di 71 anni è stato investito da un veicolo mentre si trovava a piedi lungo la carreggiata.
L’allarme è scattato alle 18. Le condizioni dell’uomo, inizialmente serie ma non critiche, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi in codice giallo, ovvero in situazione di media gravità.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il 71enne è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese dove è stato ricoverato in codice giallo.
Per i rilievi sono stati allertati i Carabinieri di Varese, impegnati anche nella gestione del traffico e nella ricostruzione della dinamica dell’investimento.
