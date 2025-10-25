Pedoni investiti in via Mazzini a Busto, cinque soccorsi
L'incidente stradale alle 10 del mattino, interviene l'elisoccorso. Coinvolti anziani e bambini
Diversi mezzi di soccorso mobilitati a Busto Arsizio, per un incidente stradale in cui più pedoni sarebbero stati investiti in via Mazzini.
È accaduto alle 10 del mattino di oggi, sabato 25 ottobre, nella via che costeggia il centro storico di Busto: sul posto un’automedica, tre ambulanze e l’elisoccorso da Como.
Risultano cinque le persone travolte, tra cui una donna di 39 anni, una bambina di cinque, due anziane di 83 anni. Almeno una persona – trasferita in ospedale a Legnano – ha riportato ferite serie (ma non è in pericolo di vita), mentre altre ne sono uscite senza gravi danni, per fortuna.
Al lavoro anche la Polizia Locale bustocca, per rilievi e anche per regolare il traffico nella zona. Pesanti ripercussioni su tutta l’area fino a fine mattina.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.