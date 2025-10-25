Pedoni investiti in via Mazzini a Busto, cinque soccorsi

Diversi mezzi di soccorso mobilitati a Busto Arsizio, per un incidente stradale in cui più pedoni sarebbero stati investiti in via Mazzini.

È accaduto alle 10 del mattino di oggi, sabato 25 ottobre, nella via che costeggia il centro storico di Busto: sul posto un’automedica, tre ambulanze e l’elisoccorso da Como.

Risultano cinque le persone travolte, tra cui una donna di 39 anni, una bambina di cinque, due anziane di 83 anni. Almeno una persona – trasferita in ospedale a Legnano – ha riportato ferite serie (ma non è in pericolo di vita), mentre altre ne sono uscite senza gravi danni, per fortuna.

Al lavoro anche la Polizia Locale bustocca, per rilievi e anche per regolare il traffico nella zona. Pesanti ripercussioni su tutta l’area fino a fine mattina.