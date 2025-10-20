Pellicini: “Grandi gli agenti della Polizia che hanno salvato la ragazza di Varese”

«Non ci sono parole per lodare gli agenti della Squadra Volante della Questura che, con una operazione brillante, hanno salvato una ragazza diciannovenne aggredita dal suo ex compagno», questo il commento dell’onorevole Andrea Pellicini riguardo alla vicenda legata alla ragazza di 19 anni aggredita dall’ex e salvata dalla polizia.

«L’intervento – prosegue Pellicini – è scattato dopo la segnalazione da parte di un amico della vittima, contattato al telefono dalla ragazza, in lacrime dopo l’ennesimo episodio di violenza subito da parte del suo ex. L’amico ha raccontato all’operatore della centrale operativa che la ragazza era stata picchiata dall’ex compagno e che i due erano saliti a bordo di un pullman di cui la ragazza non riusciva a riferire la direzione. L’operatore della sala radio è riuscito a trovare il numero di cellulare della giovane che ha contattato subito. La ragazza, in forte stato di agitazione, ha confermato di essere appena stata picchiata dal suo ex compagno e di trovarsi su un pullman senza però riuscire a dire dove si trovava. Per individuare la posizione precisa del pullman, l’operatore della centrale operativa le ha chiesto riferimenti di esercizi commerciali incrociati durante il tragitto e così è riuscito a indirizzare sul luogo la Volante, che in poco tempo è riuscita a individuare il mezzo e a bloccarlo».

«Gli agenti di Polizia, saliti sul pullman hanno individuato la vittima e l’uomo – conclude l’onorevole -. Questi è stato arrestato per atti persecutori e la ragazza portata in ospedale. Il GIP ha poi applicato nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento alla ragazza. Complimenti al Questore Mazza e ai suoi bravissimi uomini della Squadra Volante».