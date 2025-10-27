Per la rapina di settembre in farmacia a Castelseprio arrestato un uomo di 49 anni
Fondamentali le indagini dei militari della Compagnia di Saronno. L'uomo colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Varese
È stato arrestato nella giornata di lunedì un 49enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile della rapina a una farmacia di Castelseprio avvenuta lo scorso mese di settembre.
L’operazione è stata condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Saronno, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Varese, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Varese Niccolò Bernardi.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, con il volto coperto, avrebbe fatto irruzione nell’esercizio commerciale minacciando il personale con una pistola e facendosi consegnare l’incasso del momento, circa 280 euro, prima di darsi alla fuga.
Le indagini, avviate con tempestività, hanno permesso di identificare l’autore grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza comunale, che hanno ripreso l’autovettura utilizzata per la fuga. L’auto, risultata intestata a una conoscente dell’indagato, ha indirizzato i Carabinieri verso l’uomo, le cui caratteristiche fisiche coincidevano con quelle immortalate dalle telecamere della farmacia.
Una successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire gli indumenti indossati durante la rapina, confermando ulteriormente i sospetti degli inquirenti.
Al termine delle formalità di rito, M.S., 49 anni, è stato trasferito nel carcere di Varese, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (foto archivio)
