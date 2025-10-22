Pisarenko e Matonti in nazionale, Mastini – Aosta slitta al 13 ottobre
Il big match tra Varese e Gladiators si sposta di una settimana: l'under 20 azzurra è attesa dal "4 Nazioni" di Egna
Cambio di programma per i Mastini: il big match tra Varese e Aosta in calendario giovedì 6 novembre alle 20.30 (partita valida per la 10a giornata di IHL) è stato infatti spostato di una settimana. Gialloneri e Gladiators si affronteranno giovedì 13 novembre (sempre alle) 20.30 a causa dell’assenza di alcuni giocatori in seguito alle convocazioni delle nazionali.
In particolare, i Mastini si sono ritrovati senza entrambi i portieri, condizione che quindi non permette alla formazione di Da Rin di scendere sul ghiaccio. Sergei Pisarenko risponderà alla chiamata dell’Ucraina mentre Filippo Matonti andrà con l’Under 20 dell’Italia.
Il goalie varesino, tra gli azzurrini, troverà anche un giocatore dell’Aosta, Andrea Gesumaria, difensore di talento già visto anche in giallonero quando le due società erano legate da un rapporto di farm team.
L’Under 20 del commissario tecnico John Parco disputerà a Egna il torneo “4 Nazioni” nel quale affronterà Slovenia, Ungheria e Francia. Un appuntamento che dovrà preparare l’Italia per il Mondiale di categoria di Milano.
IHL – CLASSIFICA
Aosta 15; VARESE, Caldaro 14; Alleghe 13; Appiano 12; Valpellice 9; Fassa 8; Pergine, Feltre 7; Bressanone 4; Valdifiemme 3; 3Zinnen Dolomites 2.
