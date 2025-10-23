Polizia ferroviaria a Saronno, Veronesi: “Grazie al lavoro congiunto tra Governo, Lega e Ferrovienord”

Dopo la notizia dell’arrivo alla stazione di Saronno di un presidio fisso della Polizia ferroviaria, data ieri dalla sindaca Ilaria Pagani dopo la riunione in Prefettura, il segretario cittadino della Lega, Angelo Veronesi, rivendica al centrodestra il merito di questo risultato: «Saronno avrà la Polizia ferroviaria grazie al lavoro congiunto tra Governo, Lega e Ferrovienord», scrive in una nota diffusa questa mattina.

«È ormai realtà il potenziamento della Polizia Ferroviaria a Saronno – dice Veronesi – Un presidio di sicurezza fortemente voluto e seguito passo dopo passo grazie all’impegno del Governo, del deputato leghista Stefano Candiani e della Lega di Saronno, in stretta collaborazione con Ferrovienord e il suo presidente Andrea Gibelli. Il deputato Stefano Candiani ha sentito il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha confermato la piena volontà del Ministero di procedere con il potenziamento del presidio una volta messi a disposizione gli spazi da parte delle ferrovie, come era stato auspicato fin dall’inizio. Grazie alla disponibilità e all’impegno di Ferrovienord, che ha individuato gli ambienti idonei per la stazione ferroviaria di Saronno, sarà ora possibile attivare concretamente il nuovo presidio di Polizia Ferroviaria entro la fine dell’anno. Un risultato importante per la sicurezza dei pendolari, dei cittadini e di tutto il territorio saronnese, che conferma come la collaborazione istituzionale tra Governo, Lega e Ferrovienord porti risultati concreti e tangibili».

Il segretario della Lega saronnese esprime soddisfazione per questo traguardo, ringrazia Candiani e pungola la maggioranza: «Ora si aspetta che anche l’amministrazione Pagani faccia la propria parte sguinzagliando la Polizia locale a fare controlli sul territorio dove serve anziché impegnarla a dare le multe agli automobilisti. Fa ridere vedere la Polizia locale in stazione dare le multe agli automobilisti mentre dietro di loro avviene lo spaccio».