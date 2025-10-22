Varese News

Porto Ceresio celebra i 40 anni di teatro di Paolo Franzato

Dal 25 ottobre al 2 novembre una mostra ripercorre quattro decenni di carriera dell'uomo di teatro varesino

paolo franzato

La 30^ edizione del Festival Teatro & Territorio – Theandric si conclude con una mostra dedicata ai 40 anni di carriera teatrale di Paolo Franzato, un omaggio che lo vedrà protagonista dal 25 ottobre al 2 novembre presso la Sala Mostre di Piazzale Luraschi a Porto Ceresio.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Palazzina della Cultura e la Biblioteca Comunale, raccoglie, attraverso un’ ottantina di pannelli, materiali che raccontano la lunga attività dell’attore, docente e pedagogo varesino. Fotografie di scena, locandine, articoli, costumi e testi raccontano un percorso di oltre 300 spettacoli realizzati tra palchi italiani e internazionali, in un dialogo continuo tra ricerca, formazione e sperimentazione.

«Siamo orgogliosi di accogliere nel nostro paese un’altra tappa del Festival – ha dichiarato il sindaco Marco Prestifilippo – . Questa mostra celebra una carriera straordinaria e riafferma Porto Ceresio come luogo di cultura e incontro».

Nato a Varese nel 1969, Paolo Franzato è  regista, docente e psicologo. Dopo gli studi all’Accademia di Brera e alle Università di Bologna e Roma, ha collaborato con maestri del teatro come Eugenio Barba, Pina Bausch e Lindsay Kemp. Ha diretto e interpretato oltre 300 spettacoli, ha fondato nel 1995 l’Accademia Teatro Franzato – prima scuola teatrale varesina – e guida da allora il Festival Teatro e Territorio, il più longevo della provincia.

La mostra inaugura sabato 25 ottobre alle 14.30 e resterà aperta fino a domenica 2 novembre. L’ingresso è libero.

Giorni e orari di apertura:

Sabato 25 ottobre      h 14.30 – 20.00

Domenica 26 ottobre       h 10.00 – 12.00 + h  14.30 – 20.00

da Lunedì 27 a Venerdì 31 ottobre     h 10.00 – 12.00 + h  17.30 – 20.00

Sabato 1° e Domenica 2 novembre    h 10.00 – 12.00 + h  14.30 – 20.00

Alessandra Toni
alessandra.toni@varesenews.it

Sono una redattrice anziana, protagonista della grande crescita di questa testata. La nostra forza sono i lettori a cui chiediamo un patto di alleanza per continuare a crescere insieme.

Pubblicato il 22 Ottobre 2025
