Power to Work! Varese, tre giorni per parlare di lavoro e trovare opportunità

Il MyJob Day cresce e diventa Power to Work! Varese 2025. L’appuntamento ormai tradizionale, dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore del terziario e del turismo, si trasforma quest’anno in un evento di tre giorni, in programma il 28, 29 e 30 ottobre a Villa Cagnola di Gazzada Schianno. L’iniziativa, organizzata dagli Enti Bilaterali della Provincia di Varese, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Varese ed è stata presentata questa mattina a Palazzo Estense.

«Siamo molto vicini all’argomento e queste giornate sono un modo per confrontarsi sul tema e mettere le disponibilità in campo» ha spiegato il vicesindaco Ivana Perusin, nello spiegare il perchè del patrocinio da parte del capoluogo, anche se l’evento è ora in un comune diverso. L’ampliamento dell’iniziativa nasce dalla volontà di affrontare le specificità del territorio varesino: «Gli enti bilaterali di Varese sono un’eccellenza, operativi da diversi anni. Conosco gli altri territori e quelli di Varese si sono sempre distinti per i servizi in più che danno a imprese e lavoratori – ha sottolineato Livio Muratore, presidente dell’Organismo Paritetico Provinciale di Varese – Gli enti bilaterali non possono sopperire alle mancanze nazionali del mercato del lavoro, ma questo è un tentativo di sopperire alle criticità del territorio, che è particolare perché subisce concorrenza da Svizzera e Milano, e ha in sé quel microcosmo del mondo del lavoro che è Malpensa».

Tra le novità di quest’anno, la seconda giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro proporrà un approccio originale. «È importante questa seconda giornata dedicata alla sicurezza, che vedrà anche un modo originale per parlarne: uno spettacolo teatrale interpretato da lavoratori che sono stati anche testimoni di eventi legati alla sicurezza sul lavoro» ha anticipato Alessandro Castiglioni, presidente dell’Ente Bilaterale Terziario Varese.

Samanta Ferrari, coordinatrice degli enti bilaterali, ha illustrato la struttura delle tre giornate, premettendo: «Abbiamo cercato uno strumento più tecnico possibile, che fosse innanzitutto di utilità pratica». La prima giornata, il 28 ottobre, sarà dedicata a un convegno su un’analisi della LIUC relativa a “Lavoro e Varese: come rendere il mercato del lavoro provinciale più attrattivo ed efficiente”, seguito da una tavola rotonda delle parti sociali. Il 29 ottobre si terrà il focus sulla formazione dopo l’accordo Stato-Regioni, mentre il 30 ottobre sarà la volta del tradizionale MyJob Day, la giornata di recruiting con incontri diretti tra candidati e aziende.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. Le iscrizioni sono aperte fino al 24 ottobre sui siti www.powertoworkvarese.com (per le prime due giornate) e www.myjobvarese.com (per il MyJob Day).

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA TRE GIORNI

28 OTTOBRE (9.00-13.00) – Le trasformazioni del lavoro: diritto, società e prospettive

Ore 9.00 – Apertura desk accoglienza

Ore 9.30 – Saluti di Alessandro Castiglioni, presidente Ente Bilaterale Terziario Varese

Ore 9.35 – Introduce e modera Silvestro Pascarella, direttore responsabile de La Prealpina

Ore 9.40 – Andrea Venegoni, professore associato di economia politica dell’Università LIUC, e Niccolò Comerio, ricercatore in Politica Economica e direttore del Responsible Tourism Lab dell’Università LIUC, presentano la ricerca “Lavoro e Varese: come rendere il mercato del lavoro provinciale più attrattivo ed efficiente”

Ore 10.15 – Pasquale Staropoli, avvocato giuslavorista e responsabile della segreteria tecnica del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, interviene su “Il contesto giuridico nell’ambito lavorativo: riforma del lavoro, welfare, direttiva sulla trasparenza e bilateralità”

Ore 11.30 – Coffee break

Ore 11.45 – Mini panel con Lino Gallina, segretario generale Confcommercio Uniascom Varese; Livio Muratore, segretario generale Filcams Cgil Varese; Giuseppe D’Aquaro, segretario generale Fisascat Cisl dei Laghi; Cinzia Rimoldi, coordinatrice provinciale supplente Uiltucs UIL Varese

Ore 12.20 – Domande e risposte

29 OTTOBRE (8.30-13.30) – Sicurezza e formazione: investire nel capitale umano

Ore 8.30 – Apertura desk accoglienza

Ore 9.00 – Saluti di Livio Muratore, presidente Organismo Paritetico Provinciale di Varese

Ore 9.10 – Introduce e modera Matteo Inzaghi, giornalista, direttore di Rete55, critico cinematografico e docente a contratto presso l’Università dell’Insubria

Ore 9.20 – Lorenzo Fantini, giuslavorista e già dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interviene su “Lo stato dell’arte dopo l’accordo stato regioni”

Ore 10.40 – Alessandro Minello, economista e professore aggiunto all’Università Ca’ Foscari di Venezia, presenta il focus “La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in provincia di Varese”

Ore 11.00 – Alberto Gardina, direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese, interviene su “La vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del lavoro in materia di formazione e informazione dei lavoratori”

Ore 11.15 – Caterina Cecchino, direttrice della SC PSAL ATS Insubria, parla dei Piani Mirati di Prevenzione: “PMP formazione dei lavoratori con particolare attenzione alla figura del preposto”

Ore 11.30 – Samanta Ferrari, coordinatrice degli Enti Bilaterali e dell’Organismo Paritetico Provinciale, presenta “Il Libretto formativo sulla sicurezza”

Ore 11.45 – “Ocjo alla sicurezza”, spettacolo teatrale con Flavio Frigè, portavoce e testimone diretto sull’importanza della diffusione di una cultura in materia sicurezza, e Bruzio Bisignano, esperto formatore in sicurezza

Ore 13.30 – Light lunch

30 OTTOBRE (9.00-13.00) – MyJob Day: costruire ponti tra talenti e opportunità

Ore 9.00 – Apertura desk accoglienza candidati e avvio colloqui in modalità “speed date” tra candidati e aziende del territorio