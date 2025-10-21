Power to Work! Varese, tre giorni per parlare di lavoro e trovare opportunità
Gli Enti Bilaterali portano a Villa Cagnola tre giornate tra convegni e MyJob Day. Iscrizioni aperte fino al 24 ottobre
Il MyJob Day cresce e diventa Power to Work! Varese 2025. L’appuntamento ormai tradizionale, dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore del terziario e del turismo, si trasforma quest’anno in un evento di tre giorni, in programma il 28, 29 e 30 ottobre a Villa Cagnola di Gazzada Schianno. L’iniziativa, organizzata dagli Enti Bilaterali della Provincia di Varese, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Varese ed è stata presentata questa mattina a Palazzo Estense.
«Siamo molto vicini all’argomento e queste giornate sono un modo per confrontarsi sul tema e mettere le disponibilità in campo» ha spiegato il vicesindaco Ivana Perusin, nello spiegare il perchè del patrocinio da parte del capoluogo, anche se l’evento è ora in un comune diverso. L’ampliamento dell’iniziativa nasce dalla volontà di affrontare le specificità del territorio varesino: «Gli enti bilaterali di Varese sono un’eccellenza, operativi da diversi anni. Conosco gli altri territori e quelli di Varese si sono sempre distinti per i servizi in più che danno a imprese e lavoratori – ha sottolineato Livio Muratore, presidente dell’Organismo Paritetico Provinciale di Varese – Gli enti bilaterali non possono sopperire alle mancanze nazionali del mercato del lavoro, ma questo è un tentativo di sopperire alle criticità del territorio, che è particolare perché subisce concorrenza da Svizzera e Milano, e ha in sé quel microcosmo del mondo del lavoro che è Malpensa».
Tra le novità di quest’anno, la seconda giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro proporrà un approccio originale. «È importante questa seconda giornata dedicata alla sicurezza, che vedrà anche un modo originale per parlarne: uno spettacolo teatrale interpretato da lavoratori che sono stati anche testimoni di eventi legati alla sicurezza sul lavoro» ha anticipato Alessandro Castiglioni, presidente dell’Ente Bilaterale Terziario Varese.
Samanta Ferrari, coordinatrice degli enti bilaterali, ha illustrato la struttura delle tre giornate, premettendo: «Abbiamo cercato uno strumento più tecnico possibile, che fosse innanzitutto di utilità pratica». La prima giornata, il 28 ottobre, sarà dedicata a un convegno su un’analisi della LIUC relativa a “Lavoro e Varese: come rendere il mercato del lavoro provinciale più attrattivo ed efficiente”, seguito da una tavola rotonda delle parti sociali. Il 29 ottobre si terrà il focus sulla formazione dopo l’accordo Stato-Regioni, mentre il 30 ottobre sarà la volta del tradizionale MyJob Day, la giornata di recruiting con incontri diretti tra candidati e aziende.
La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. Le iscrizioni sono aperte fino al 24 ottobre sui siti www.powertoworkvarese.com (per le prime due giornate) e www.myjobvarese.com (per il MyJob Day).
IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA TRE GIORNI
28 OTTOBRE (9.00-13.00) – Le trasformazioni del lavoro: diritto, società e prospettive
Ore 9.00 – Apertura desk accoglienza
Ore 9.30 – Saluti di Alessandro Castiglioni, presidente Ente Bilaterale Terziario Varese
Ore 9.35 – Introduce e modera Silvestro Pascarella, direttore responsabile de La Prealpina
Ore 9.40 – Andrea Venegoni, professore associato di economia politica dell’Università LIUC, e Niccolò Comerio, ricercatore in Politica Economica e direttore del Responsible Tourism Lab dell’Università LIUC, presentano la ricerca “Lavoro e Varese: come rendere il mercato del lavoro provinciale più attrattivo ed efficiente”
Ore 10.15 – Pasquale Staropoli, avvocato giuslavorista e responsabile della segreteria tecnica del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, interviene su “Il contesto giuridico nell’ambito lavorativo: riforma del lavoro, welfare, direttiva sulla trasparenza e bilateralità”
Ore 11.30 – Coffee break
Ore 11.45 – Mini panel con Lino Gallina, segretario generale Confcommercio Uniascom Varese; Livio Muratore, segretario generale Filcams Cgil Varese; Giuseppe D’Aquaro, segretario generale Fisascat Cisl dei Laghi; Cinzia Rimoldi, coordinatrice provinciale supplente Uiltucs UIL Varese
Ore 12.20 – Domande e risposte
29 OTTOBRE (8.30-13.30) – Sicurezza e formazione: investire nel capitale umano
Ore 8.30 – Apertura desk accoglienza
Ore 9.00 – Saluti di Livio Muratore, presidente Organismo Paritetico Provinciale di Varese
Ore 9.10 – Introduce e modera Matteo Inzaghi, giornalista, direttore di Rete55, critico cinematografico e docente a contratto presso l’Università dell’Insubria
Ore 9.20 – Lorenzo Fantini, giuslavorista e già dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interviene su “Lo stato dell’arte dopo l’accordo stato regioni”
Ore 10.40 – Alessandro Minello, economista e professore aggiunto all’Università Ca’ Foscari di Venezia, presenta il focus “La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in provincia di Varese”
Ore 11.00 – Alberto Gardina, direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese, interviene su “La vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del lavoro in materia di formazione e informazione dei lavoratori”
Ore 11.15 – Caterina Cecchino, direttrice della SC PSAL ATS Insubria, parla dei Piani Mirati di Prevenzione: “PMP formazione dei lavoratori con particolare attenzione alla figura del preposto”
Ore 11.30 – Samanta Ferrari, coordinatrice degli Enti Bilaterali e dell’Organismo Paritetico Provinciale, presenta “Il Libretto formativo sulla sicurezza”
Ore 11.45 – “Ocjo alla sicurezza”, spettacolo teatrale con Flavio Frigè, portavoce e testimone diretto sull’importanza della diffusione di una cultura in materia sicurezza, e Bruzio Bisignano, esperto formatore in sicurezza
Ore 13.30 – Light lunch
30 OTTOBRE (9.00-13.00) – MyJob Day: costruire ponti tra talenti e opportunità
Ore 9.00 – Apertura desk accoglienza candidati e avvio colloqui in modalità “speed date” tra candidati e aziende del territorio
Video
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.