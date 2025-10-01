Presidio lampo in piazza a Varese per la Global Sumud Flotilla con nuove iniziative di protesta

La Flottilla avanza verso le acque di Gaza e questa sera, 1 ottobre, a Varese è previsto un presidio in piazza Montegrappa alle 18.30, convocato proprio per sostenere la Global Sumud Flotilla nelle ultime miglia verso la costa.

Gli attivisti varesini hanno diffuso una chiamata a raccolta per oggi, mercoledì 1 ottobre, alle 18.30 in piazza Montegrappa, con un presidio lampo pensato per manifestare sostegno alla Flotilla e tenere alta l’attenzione cittadina sul dossier Gaza. Una chiamata lanciata dal Gruppo informale di Mobilitazione per la Palestina “Da Varese a Gaza”.

Il Comitato varesino per la Palestina, che questa sera aveva organizzato un convegno sul tema, ha deciso invece di convergere verso la piazza per sostenere la partecipazione al presidio in un’ora così cruciale.

L’appuntamento si inserisce in una lunga serie di mobilitazioni che negli ultimi mesi ha già portato in centro a Varese centinaia di persone tra presidi, “rumori” collettivi e iniziative di sensibilizzazione.

Nuove iniziative di protesta

Le piazze varesine hanno ospitato con continuità azioni simboliche e momenti di protesta, in particolare a piazza Montegrappa, punto nevralgico scelto da comitati e reti locali per appuntamenti serali e flash-mob tematici su Gaza. In questo frangente il gruppo “Da Varese a Gaza” sta promuovendo anche una ulteriore iniziativa di protesta attraverso una petizione per chiedere l’esclusione di Israel-Premier Tech dalla imminente gara ciclistica Tre Valli Varesine.

Cos’è la Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla è un’iniziativa marittima civile e non violenta, composta da decine di piccole imbarcazioni coordinate da reti internazionali, che punta a portare aiuti e a sfidare il blocco navale su Gaza attraverso un’azione di solidarietà transnazionale e di pressione pubblica. La parola “sumud” richiama il concetto di perseveranza e radicamento, diventato simbolo della missione e del suo carattere dichiaratamente umanitario.